Vaccini under 30: riprogrammate prime dosi in Puglia

La Cabina di regia regionale ha disposto riprogrammazione delle vaccinazioni a seguito del nuovo Piano che prevede l’arrivo di circa 50mila dosi di vaccino “Moderna” fino al 15 agosto 2021. Ricordiamo che il vaccino “Moderna” viene somministrato agli adulti e agli adolescenti di età pari o superiore ai 18 anni.

Lo slittamento delle prenotazioni, delle prime dosi, di una settimana, riguarderà solo i residenti con età inferiore ai 30 anni e non più gli under 50 come inizialmente programmato:

le prime dosi di vaccinazione per le persone con meno di 30 anni prenotate dal 5 all’11 luglio sono spostate alla settimana dal 26 luglio al 1° agosto;

le prime dosi per le persone con meno di 30 anni prenotate nei giorni successi al 12 luglio saranno spostate di settimana in settimana, comunicando l’eventuale riprogrammazione alla persona coinvolta entro la domenica.

Le prenotazioni per le vaccinazioni anticovid sono aperte a tutte e tutti per appuntamenti a partire dal 2 agosto e secondo le disponibilità, delle dosi, in agenda.

Nota di Mino Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano Taranto.

