Il Festival del Libro Possibile ai nastri di partenza con il sostegno di BCC San Marzano

Mercoledì 7 luglio parte la XX edizione del Festival del Libro Possibile che si terrà fino al 10 luglio a Polignano a Mare e il 22, 23, 29, 30 luglio a Vieste con oltre 200 ospiti in rassegna, tra autori di best seller, cariche istituzionali, intellettuali, scienziati, imprenditori, giornalisti, celebrity e influencer. La BCC San Marzano sostiene per il sesto anno consecutivo la prestigiosa kermesse letteraria. Nel programma è previsto anche l’intervento del presidente della banca Emanuele di Palma per la presentazione dell’ultimo libro del noto giornalista e saggista italiano Federico Rampini “I cantieri della storia. Ripartire, ricostruire, rinascere” edito da Mondadori, che si svolgerà sabato 10 luglio a Polignano a Mare nel meraviglio scenario del Lungomare Cristoforo Colombo. “Rinnoviamo con entusiasmo il sostegno ad una rassegna letteraria di grande successo – ha dichiarato il presidente della BCC San Marzano Emanuele di Palma – che riesce a portare la nostra regione sulla scena culturale nazionale e internazionale, stimolando un vero e proprio turismo esperienziale. Dopo un lungo periodo di isolamento obbligato a causa della pandemia – ha sottolineato di Palma – questa manifestazione è un esempio virtuoso di rete, di capacità di fare squadra con la cultura per guardare ad un futuro migliore”.

Dal 7 al 10 luglio a Polignano a Mare e il 22, 23, 29, 30 luglio a Vieste, si susseguiranno incontri con i più illustri esponenti del panorama culturale nazionale e internazionale, tra autori di best seller, cariche istituzionali, intellettuali, scienziati, imprenditori, giornalisti, celebrity e influencer. Un programma ricco sia per la varietà dei temi trattati che per il numero e l’alto profilo degli ospiti. Oltre 200 gli ospiti previsti tra cui Carlo Cottarelli, Erri de Luca, Diego De Silva, Gianrico Carofiglio, Mario Desiati, Gabriella Genisi, Nicola Lagioia, Omar Hassan, Michele Anis, Antonella Viola, Mario Tozzi, Ferruccio de Bortoli, Mario Calabresi, Giuseppe De Bellis, Alessandro Sallusti, Federico Rampini, Michele Santoro, Marco Travaglio, Luciano Violante, Paolo Crepet, Vittorio Sgarbi e tanti altri. Non mancheranno personaggi dello spettacolo e campioni sportivi come Joe Bastianich, Victoria Cabello, Roby Facchinetti, Rocio Munoz Morales, Giuliano Sangiorgi, Luca Ward etc. Focus sulla Legalità a Vieste durante le quattro serate con Roberto Scarpinato, Marco D’Amore, Salvatore Borsellino e Roberto Saviano.

Il tema di questa edizione, ‘Ma il cielo è sempre più blu’, è un tributo ai 40 anni dalla morte di Rino Gaetano, si riferisce al ‘Blu dipinto di blu’ di Domenico Modugno a cui è legata Polignano ed è anche il blu, colore del mare, che lega Polignano e Vieste. E’ un filo conduttore che segna tutto il percorso culturale del ‘Libro Possibile’ e anche come contenuto si presta bene a quella che sarà la riflessione che parte, come nella canzone di Rino Gaetano, dai momenti di crisi sociale, economica, dalla nostra esperienza legata alla pandemia, ma offre una doppia soluzione. C’è la parte ironica, del cielo è sempre più blu, nel senso che le cose vanno come devono andare e guardiamo a quello che abbiamo e, al contrario, la parte che fa riferimento a una speranza positiva di costruzione più consapevole verso un futuro prossimo nel nome della sostenibilità. Le tematiche ambientali saranno centrali e anche l’approfondimento sul benessere psicologico. ‘Ma il cielo è sempre più blu’ vuol dire anche “dissipare, quanto più possibile, le nubi dell’ignoranza e della discriminazione che oscurano il nostro cielo. E in questo senso sarà dedicato ampio spazio anche a un confronto sulla parità di genere, sulle donne e sulla lotta contro l’omofobia.

Nell’edizione 2021 saranno celebrati tra anche i 700 anni dalla morte di Dante con il prof. Giulio Ferroni, Aldo Cazzullo e Luca Sommi e tanto altro.

Immancabili le interviste impossibili di Dario Vergassola.

A Polignano gli incontri si terranno in Largo Cristoforo Colombo, Piazza Aldo Moro, Piazza San Benedetto, Terrazza dei Tuffi. Ai giovani lettori sono dedicati gli appuntamenti in Piazza Caduti di Via Fani. A Vieste la cornice del Festival sarà la Piazza di Marina Piccola.

