A Grottaglie la prima edizione Nazionale del Mediterranean Aerospace Matching

In arrivo all’aeroporto di Grottaglie, dal 22 al 24 settembre 2021, per la prima volta in Italia e in Puglia, il Mediterranean Aerospace Matching (Mam), tre giorni di tavole rotonde, incontri b2b e dimostrazioni di volo, un’opportunità unica per Pmi e startup innovative di incontrare investitori internazionali e rappresentanti delle principali industrie aerospaziali.

A promuovere l’evento, nell’ambito delle iniziative a favore del rilancio e dello sviluppo sostenibile dell’area di Taranto, il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Ice-Agenzia e la Regione Puglia, in collaborazione con Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) e Asi (Agenzia Spaziale Italiana), ad idearlo e progettarlo il Distretto Tecnologico Aerospaziale (Dta).

Inizialmente programmato per il 25-27 marzo 2021 e successivamente annullato per la pandemia, l’evento è stato riproposto con un nuovo formato ibrido che vede tra i suoi organizzatori, oltre al Dta ad Ice-Agenzia, Asi ed Enac, anche Aeroporti di Puglia (AdP), Arti (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione) e Puglia Sviluppo, con la partnership di Leonardo e di Intesa Sanpaolo.

Cuore della manifestazione il ruolo delle startup e delle Pmi innovative nel campo aerospaziale, in particolare nel settore dell’advanced air mobility e delle smart city con un focus su piattaforme non pilotate, infrastrutture per il controllo e la gestione dello spazio aereo e tecnologie spaziali applicate ai droni.

Mam 2021 sarà un “villaggio” ibrido, animato per tre giorni da convegni e tavole rotonde sui temi legati al ruolo dello spazio nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e da dimostrazioni di volo di droni che avranno il pregio di svelare i vantaggi dell’utilizzo di queste tecnologie per l’osservazione della Terra, le telecomunicazioni, la navigazione satellitare e tanto altro.

Inoltre Mam rappresenterà un’opportunità rilevante di incontro tra startup e Pmi ed il sistema finanziario internazionale, quello dei fondi di investimento e le più grandi imprese del settore aerospaziale. Attraverso la piattaforma digitale Fiera Smart 365, infatti, l’Ice-Agenzia, grazie alla propria rete di uffici all’estero, metterà le startup e le imprese italiane in contatto con operatori stranieri selezionati.

“Annunciamo con particolare soddisfazione la realizzazione del primo grande evento aerospaziale in Puglia organizzato da tempo e interrotto dall’emergenza sanitaria. Il Mam per tre giorni metterà la Puglia aerospaziale al centro del mondo”, ha detto l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci.

“Il Mediterranean Aerospace Matching è l’espressione ultima del rilevante investimento in un settore, l’aerospazio, che la Regione Puglia considera altamente strategico. Un impegno che nelle ultime due programmazioni dei fondi strutturali ha generato investimenti per circa 400 milioni di euro attraverso gli strumenti di agevolazione regionali che si aggiungono alla partecipazione, da 15 anni a questa parte, a tutti i principali eventi fieristici internazionali dedicati. Adesso, per la prima volta, ne abbiamo uno tutto pugliese”.

“Per noi il Mam rappresenta contemporaneamente un riconoscimento del lavoro svolto dal Distretto in questi anni e il punto di partenza verso nuove sfide”, sottolinea il presidente del Dta Giuseppe Acierno. “Grottaglie sede del Test Bed per i droni, lo Spazioporto, le infrastrutture dedicate e le decine di progetti in corso, che coinvolgono i nostri soci, tra cui tutte le università pugliesi, le relazioni di Dta con le più importanti industrie mondiali e gli enti preposti nel settore dell’Aerospazio, consentono oggi di realizzare un grande evento specializzato a livello internazionale, che guarda al bacino Mediterraneo, che potrà diventare un appuntamento ciclico che riporti il nostro Paese in un ruolo protagonista in questo campo, ma che soprattutto – conclude Acierno – confermi la Puglia come un punto di riferimento in un settore in forte evoluzione tecnologica, in grado di stimolare crescita economica e di attrarre investimenti, anche per il ruolo strategico che l’aerospazio svolge oggi in tutti i programmi di sviluppo a livello italiano, europeo, internazionale”.

“L’aeroporto di Grottaglie – ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti – designato quale primo spazioporto italiano, rappresenta la sede naturale per ospitare questa prima edizione del Mediterranean Aerospace Matching che vedrà coinvolti, ad ogni livello, tutti i più importanti operatori del settore, sia pubblici che privati, imprese e istituzioni, nazionali e internazionali. Una grande sfida che vede nell’Aeroporto di Grottaglie la base strategica su cui far convergere gli interessi dell’industria, della ricerca, dell’innovazione e della sperimentazione per lo sviluppo di beni e servizi ad alto contenuto tecnologico.

La scelta di Grottaglie rappresenta un riconoscimento all’impegno con cui Aeroporti di Puglia ha lavorato, in collaborazione con Regione Puglia e Enac, al conseguimento di questo prestigioso risultato”.

Le imprese pugliesi interessate ad essere presenti sulla piattaforma digitale Fiera Smart 365 dell’Ice-Agenzia, dedicata al Mam 2021, devono compilare – entro il 19 luglio 2021 – la scheda di adesione sul sito www.internazionalizzazione.regione.puglia.it (sezione “partecipa agli eventi”).

Da oggi, invece, sul sito dell’evento – www.medaerospace.it – si aprono le iscrizioni per partecipare all’appuntamento di settembre, rivolte esclusivamente agli operatori di settore.

La manifestazione è co-finanziata da Regione Puglia (con risorse del Por Puglia Fesr-Fse 2014/20, Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”) e da Ice-Agenzia.

