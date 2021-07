Si accende l’estate di Grottaglie (TA): un calendario ricco di musica e cultura

È arrivato il momento di scoprire tutto quello che bolle in pentola a Grottaglie (TA) per questa estate. E sono davvero tantissimi gli appuntamenti che animeranno, da luglio a settembre, le calde serate nella famosa città delle Ceramiche. Un mix fra musica, tradizione e attività culturali. Diversi i festival che approderanno nella città delle ceramiche e che si avvalgono della collaborazione del Comune.

Grottaglie ospiterà i grandi della musica italiana. Nomi come Daniele Silvestri, Cristina Donà, Gianna Nannini, Sergio Cammariere e poi musica elettronica fino alla Mostra della Ceramica.

Le iniziative si svolgeranno in ampi spazi all’aperto (Cave di Fantiano, Piazza San Francesco de Geronimo), luoghi in cui sarà infatti possibile garantire la distanza fisica di almeno un metro tra i partecipanti.

“Grottaglie – dichiara orgoglioso Ciro D’Alò, sindaco del Comune di Grottaglie (TA) – torna sul palco, grazie alle sue associazioni e ai professionisti del mondo dello spettacolo, del teatro, dell’arte e della musica. Una lunga festa per salutare l’attesissima estate di uscita dal Covid sempre nel rispetto delle norme. Questi eventi rappresentano un’ampia offerta volta a valorizzare e promuovere le ricchezze archeologiche e culturali della nostra città e anche le attività artigianali e commerciali”.

“Anche se il Covid ci ha messo a dura prova –conclude Mario Bonfrate, assessore al turismo del Comune di Grottaglie – abbiamo cercato di programmare eventi di un certo spessore ed eterogenei anche attraverso una promozione nazionale prontamente turistica.

Le tematiche sviluppate in questi anni vogliono sottolineare che Grottaglie è una destinazione da scoprire per il suo artigianato, la sua storia e per le sue gravine, elementi che la rendono meta ideale del turismo outdoor.

La ripresa del mercato turistico, quando terminerà l’emergenza, ci troverà pronti”.

EVENTI CON DATE:

Cinzella Festival (Cave di Fantiano):

13 agosto La rappresentate di lista e La Famme

14 agosto Almamegretta e Tricky

15 agosto Daniele Silvestri

Carsica Festival (Piazza San Francesco de Geronimo):

28 agosto Cristina Donà

29 agosto Sergio Cammariere

6 settembre Margherita Vicario

7 settembre La voce del padrone Omg

Fantiano Nature Park (Cave di Fantiano):

22 luglio Gianna Nannini

Mostra della Ceramica (Castello Episcopio):

dal 24 luglio fino al 6 settembre

Oltre Lirica Music Festival (Cave di Fantiano):

22 agosto Emiliano Toso

Up to the Jefu (Cave di Fantiano):

venerdi 30 luglio teatro con Voci Nella Notte

sabato 31 luglio dj set dei Fideles

venerdi 20 agosto teatro con Voci Nella Notte

sabato 21 agosto dj set

venerdi 10 settembre teatro con Voci Nella Notte

sabato 11 settembre dj set

Chiasmo – Festival di musica sperimentale ed elettronica

27 agosto (Studio Cromie) e 28 agosto (Cave di Fantiano)

Informazioni:

infopoint@comune.grottaglie.ta.it

Castello Episcopio

tel. 099 5623866

