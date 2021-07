Massafra: i carabinieri arrestano un sorvegliato speciale di P.S.

I carabinieri del Nucleo Operativo – Aliquota Radiomobile di Massafra, nella serata di ieri 04.07.2021, hanno arrestato, V.M., 21enne del luogo, gravato dalla Sorveglianza Speciale di P.S. con Obbligo di Soggiorno nel comune di Massafra.

I militari, durante il controllo del territorio, hanno sorpreso il pregiudicato, in compagnia di altri due soggetti, che a bordo di un veicolo si aggirava con fare sospetto per le vie cittadine, pur dovendo rimanere in casa così come prescritto dalla suddetta misura restrittiva.

Il Sorvegliato Speciale di P.S. è stato quindi tratto in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Taranto, sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

