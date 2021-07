Concorso di disegno per bambini “Figli delle stelle: Mattia Ingrassia ritira i premi

Si è svolta a Peschici la premiazione del concorso di disegno per bambini concluso a dicembre 2020 e organizzato dall’Associazione Il nome è…di Taranto. A sei mesi dalla vittoria, Mattia Ingrassia, 9 anni, è partito con la sua famiglia dal paese di Misterbianco, in provincia di Catania, per “ritirare” i premi vinti: una bicicletta e un voucher per un long weekend nel B&B Palazzo Della Torre di Peschici (Foggia). Il piccolo Mattia è salito sul podio più alto con un elaborato apprezzato all’unanimità dalla giuria composta dagli artisti Francesco Paramananda Russo e Lara Lamberti e dalla maestra d’arte e restauro Elena De Benedictis. Ad essere valutata è stata la fantasia e il suo messaggio efficace con questa la motivazione: “Il disegno si presenta coerente con il titolo del concorso e rivela una buona capacità organizzativa dello spazio e dell’accostamento dei colori. Di effetto è l’immaginazione di poter vedere dentro ogni stella – rappresentata come sfera – un micro mondo fatto di relazioni affettive. Bello anche il ricondurre questa immagine a un oggetto comune conosciuto come le sfere di vetro che rigirando e creano quest’effetto di neve e stelle che ci circonda tutti. Ben rappresentato, moderno e intuitivo”.

Il presidente dell’associazione Giuseppe D’Onghia ha raggiunto la famiglia Ingrassia a Peschici per consegnare personalmente, insieme alla Presidente onoraria dell’APS, Donna Grazia Della Torre, i riconoscimenti al neo vincitore.

«Non potevamo non esserci. Ed è stato un momento indimenticabile vedere nostro figlio che, dopo tanta attesa, causa pandemia, ha potuto ritirare i suoi premi solo ora. Finalmente Mattia può andare in sella alla sua bici a rincorrere il vento e tutti assieme possiamo goderci questa bella vacanza qui a Peschici», hanno commentato i genitori non nascondendo un pizzico di orgoglio.

«Sono contento – ha dichiarato il piccolo Mattia, molto emozionato – qui è davvero tutto molto bello. Ora posso dire di aver portato in vacanza la mia famiglia»!

«Con le iniziative dell’Associazione Il nome é…, tassello dopo tassello, stiamo costruendo un puzzle perfetto per lo spirito dei giovani, e questa è una grande soddisfazione – continua soddisfatto Giuseppe D’Onghia – La voglia di vincere e la voglia di eccellere sono valori importanti che rendono gli uomini del domani, più sicuri e più forti. Per questo, ogni giorno ci impegniamo costantemente a creare iniziative utili a educare i bambini per garantire loro un futuro migliore».

L’associazione Il Nome è…

Il Nome è…, l’Associazione di Promozione Sociale nata nel 2019 a pochi chilometri da Taranto è impegnata nei progetti che mirano al miglioramento della condizione umana. Il suo obiettivo è quello di proteggere i bambini e i ragazzi in difficoltà e di trasformare il disagio economico in una nuova opportunità.

L’Associazione Il nome é… opera, dando la possibilità a bambini e ragazzi di seguire corsi di yoga e di arti marziali in maniera del tutto gratuita, ma, tra gli obiettivi, c’è quello di coinvolgere sempre più realtà in regione e fuori la Puglia. Tutto senza alcuno scopo di lucro, per questo c’è bisogno dell’aiuto di tutti. Per sostenere tutte le attività dell’Associazione Il nome é e mantenere la gratuità per le lezioni di arti marziali e yoga ai bambini e ai ragazzi in difficoltà è possibile fare delle donazioni libere o destinare il 5×1000 nella prossima dichiarazione dei redditi. Come devolvere? Può farlo chiunque compili il modulo 730, il CU oppure il Modello Unico. Occorre solo firmare nel riquadro “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale…” e indicare il codice fiscale dell’Associazione Il nome è: 90253640735. Una scelta consapevole che fa del bene agli altri.

Correlati

Commenta l'articolo: