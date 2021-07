Amati: “Nella giornata di ieri solo 17 mila dosi somministrate. In giacenza 423 mila dosi”

“Ieri, domenica 4 luglio, sono state somministrate 17.731 dosi. Si registra nuovamente un calo delle somministrazioni durante i weekend. Occorre mantenere alto il trend anche nelle giornata del sabato e della domenica per raggiungere la copertura vaccinale entro la fine di agosto.”

Lo dichiara il Presidente della Commissione regionale Bilancio e Programmazione Fabiano Amati, commentando i dati aggiornati alle ore 17:43.

Ieri, domenica 4 luglio, sono state somministrate 17.731 dosi.

-13.159 rispetto a sabato 3,

-25.821 rispetto a venerdì 2,

-28.031 rispetto a giovedì 1.

Ad oggi sono state consegnate 4.114.320 dosi di vaccini, delle quali sono state somministrate 3.690.740.

Nello specifico sono 2.365.945 le prime dosi e 1.324.795 le seconde dosi.

Risultano in giacenza 423.580 dosi, con una consegna di VaxZevria (Astrazeneca) di 65.900 dosi il 4 luglio 2021

Il punto sull’immunità.

La percentuale dei pugliesi che hanno ricevuto almeno una dose è del 59,85 (nella classifica nazionale in posizione numero 3 e sopra la media nazionale del 57,91%) mentre il 33,51% ha ricevuto anche la seconda dose (nella classifica nazionale nella posizione numero 6 e sopra la media nazionale del 32,11%).

Con questo andamento raggiungeremo l’immunità, cioè l’80% della popolazione vaccinata con due dosi, il 5 settembre 2021.

Il punto sull’utilizzo dei singoli vaccini.

VAXZEVRIA (ASTRAZENECA) dosi consegnate 858.338. Dosi somministrate 672.211. Giacenza 186.127. Il 50.69% dei vaccinati attende la seconda dose.

Ieri, domenica 4 luglio, sono state somministrate 2.821 dosi di Vaxzevria (AstraZeneca), -1.418 rispetto al giorno precedente.

PFIZER/BIONTECH dosi consegnate 2.733.576. Dosi somministrate 2.580.022. Giacenza 153.554. Il 39.39% dei vaccinati attende la seconda dose.

Ieri, domenica 4 luglio, sono state somministrate 14.372 dosi di Pfizer/BioNTech, -10.645 rispetto al giorno precedente.

MODERNA dosi consegnate 374.355. Dosi somministrate 336.422. Giacenza 37.933.

Il 37.65% dei vaccinati attende la seconda dose.

Ieri, domenica 4 luglio, sono state somministrate 3.486 dosi di Moderna, -2.708 rispetto al giorno precedente.

JANSSEN dosi consegnate 148.051. Dosi somministrate 102.085. Giacenza 45.966.

Ieri, domenica 4 luglio, sono state somministrate 5 dosi di Janssen, +1 rispetto al giorno precedente.

Il punto sulla Puglia nel confronto con le altre regioni.

La Puglia è in prima posizione nella classifica generale nazionale: su 4.114.320 dosi consegnate, sono state somministrate 3.743.783, pari al 91%.

Il punto sulla Puglia nel confronto con le altre regioni per fasce d’età.

Terza per la fascia 90+ (103,12%);

Quinta per fascia 80/89 (95,79%);

Prima per fascia 70/79 (91,69 %).

Il punto sulla Puglia nel confronto con le altre regioni per fasce d’età e su entrambe le dosi.

Quarta per la fascia 90+ (96,71%)

Settima per la fascia 80/89 (91,18 %)

Settima per la fascia 70/79 (63,6 %)

Il punto sull’obiettivo settimanale fissato dal Commissario straordinario, calcolato su un obiettivo nazionale di 500mila somministrazioni al giorno.

Nel periodo 29 giugno – 5 luglio 2021, in Puglia sono state somministrate 242.750 dosi, cioè 10.809 dosi in più rispetto all’obiettivo fissato di 231.941./comunicato

Per tutti gli approfondimenti e per saperne di più sui dati in Puglia in tempo reale della campagna vaccinale con tutte le regioni a confronto visita il portale https://www.fabianoamati.it/covidreport

Correlati

Commenta l'articolo: