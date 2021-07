Sail GP Taranto, la Procura avvia un’indagine

(ANSA) La Procura di Taranto ha avviato una indagine sulla regata ‘Sail Gp’, competizione velica tra gli 8 catamarani F50 più veloci del mondo, in seguito a una serie di esposti e denunce presentate dopo l’evento che si è tenuto il 5 e 6 giugno nel capoluogo ionico.

In merito alle notizie che circolano sui social e che riguardano la possibilità che il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, sia indagato, le fonti inquirenti – interpellate dall’ANSA – mantengono il massimo riserbo e precisano che, al momento, non è stato notificato alcun atto a garanzia di persone già iscritte nel registro degli indagati.

