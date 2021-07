Taranto “Capitale di Mare” sulla rivista “Bell’Italia”

Il noto mensile “Bell’Italia”, in edicola, ha dedicato a Taranto ben otto pagine, consigliandola ai suoi lettori come meta di viaggio. La rivista, del gruppo editoriale Giorgio Mondadori, è da sempre una delle letture imperdibili per i “viaggiatori” più attenti che amano scoprire le destinazioni più interessanti e autentiche.

«È davvero una gran bella soddisfazione – le parole dell’assessore al Turismo dell’amministrazione Melucci, Fabrizio Manzulli – notare come stia crescendo, giorno dopo giorno, l’interesse delle riviste di settore nei confronti della nostra città. Fino a poco tempo fa Taranto era presente sulla carta stampata quasi esclusivamente per le questioni legate all’inquinamento. Oggi una rivista importante come “Bell’Italia” dedica alla “Capitale di Mare” diverse pagine, ricche di immagini, nelle quali invita i suoi lettori a venire a farci visita».

L’articolo, a firma di Marilisa Zito, oltre che raccontare delle bellezze storico-artistiche di Taranto, ha posto l’attenzione su alcuni progetti che l’amministrazione Melucci ha avviato in Città Vecchia e che cambieranno il volto dell’Isola Madre aumentandone ulteriormente l’attrattività turistica.

