Attività estive alla “Pirandello”, la visita del sindaco Melucci

La firma del sindaco Rinaldo Melucci ha completato l’ottimo lavoro svolto dagli alunni dell’istituto comprensivo “Luigi Pirandello”, uno splendido murales realizzato in questi giorni nell’ambito delle attività previste dal “Piano Scuola Estate” voluto dal Ministero dell’Istruzione.

Il primo cittadino ha visitato il plesso di via Pastore, nel cuore del quartiere Paolo VI, accolto dalla dirigente scolastica Antonia Caforio e da tanti alunni e docenti che si stanno impegnando nel progetto “E… state con noi”, declinazione del “Piano Scuola Estate” che ha consentito l’avvio di varie iniziative che hanno promosso abilità, competenze, ma soprattutto emozioni.

«Non è stato un anno facile per i nostri ragazzi – le parole del sindaco –, costretti a rinunciare a tante occasioni di socialità. Grazie all’impegno dei dirigenti, grazie al sostegno dell’amministrazione che sulla scuola ha investito e investirà in termini di infrastrutture e servizi, restituiremo loro la gioia insostituibile della frequenza». Il sindaco Melucci ha ricevuto in dono una bella rappresentazione di Palazzo di Città, realizzata da un alunno dell’istituto “Pirandello”.

Correlati

Commenta l'articolo: