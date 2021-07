Attivi a Crispiano i PUC Progetti di Utilità Pubblica

Finalmente anche a Crispiano già da due settimane sono attivi i PUC Progetti di Utilità Pubblica. I percettori di Reddito di Cittadinanza restituiscono alla comunità il loro lavoro nella piccola manutenzione per 8 ore la settimana. Una misura che restituisce dignità e orgoglio a chi a causa della crisi economica e pandemica si è trovato in difficoltà, e che fornisce ai Comuni una forza lavoro aggiuntiva per migliorare il decoro urbano e la tutela del bene comune.

“Non è stato semplice attivarli” – spiega il sindaco di Crispiano, Luca Lopomo- “troppa burocrazia, piattaforma Gepi, ambito territoriale, assicurazioni, tutoraggio, colloqui selettivi, fornitura di materiale ed un mare di carte da fare. Questa però rimane, a nostro avviso, la strada da seguire per non lasciare nessuno indietro e per ridare dignità alle istituzioni e soprattutto alle persone. Ma è necessario” -conclude il sindaco- “rendere le istruttorie più semplici e potenziare soprattutto i centri per l’impiego affinché si chiuda il cerchio attraverso un confronto serio tra domanda e offerta di lavoro.”

