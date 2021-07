Taranto: soggiorni termali per anziani, pronto l’avviso pubblico

Nell’ambito delle attività a favore della popolazione anziana ultrasessantacinquenne e autosufficiente del territorio cittadino, l’assessorato ai Servizi Sociali dell’amministrazione Melucci ha organizzato per quest’anno due soggiorni termali, destinati a 100 tarantini, nei periodi compresi tra il 22 agosto e il 4 settembre (Montecatini Terme) e tra il 29 agosto e l’11 settembre (Abano Terme).

A comunicarlo è l’assessore Gabriella Ficocelli, che ha ringraziato anche la direzione Servizi Sociali per l’impegno profuso nell’organizzazione di questa misura.

Gli interessati potranno presentare domanda fino al prossimo 15 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, al primo piano della Direzione Servizi Sociali, in via Lazio 45. Le domande dovranno essere corredate di attestazione I.S.E.E. e di un documento di riconoscimento entrambi in corso di validità.

Scaduti i termini, si procederà alla formazione di un apposito elenco tenendo conto di I.S.E.E., età e composizione del nucleo familiare: avranno precedenza i richiedenti più anziani e, in ogni caso, quelli che non hanno mai partecipato ai soggiorni. Gli anziani ammessi dovranno consegnare, entro 10 giorni dalla conferma, la ricevuta dell’acconto versato, il certificato del medico attestante l’idoneità a effettuare il viaggio e, obbligatoriamente, l’attestazione del certificato vaccinale.

Ulteriori informazioni al seguente link: https://bit.ly/3dDQgIx.

