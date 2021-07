Legambiente: a Statte il flash mob per porre l’attenzione sullo smaltimento dei rifiuti radioattivi

Un flash mob per riaccendere i fari sulla ex Cemerad di Statte (Ta) e sui tremila fusti di materiale radioattivo ancora presenti in un capannone del tutto inadeguato a conservare prodotti di tale pericolosità. Domani, sabato 3 luglio, a Statte, in località Vocchiaro – Grottafornara, Legambiente sarà presente per chiedere ancora la messa in sicurezza dell’area e la pronta rimozione dei fusti ancora presenti.

Contestualmente, Legambiente illustrerà la nuova campagna di mobilitazione #liberidaiveleni per riportare in primo piano le ferite ambientali croniche presenti su tutto il territorio italiano e per le quali si resta ancora in attesa da anni di interventi concreti da parte delle Istituzioni.

Interverranno:

Stefano Ciafani, presidente Legambiente

Ruggero Ronzulli, presidente Legambiente Puglia

Francesco Andrioli, sindaco di Statte

I circoli di Legambiente della provincia di Taranto

