Il Gruppo Itelyum acquisisce controllo di Castiglia S.r.l.

Portata a compimento la cessione del pacchetto di maggioranza del capitale di CASTIGLIA S.r.l. in favore di ITELYUM REGENERATIONS.r.l., società del gruppo ITELYUM, leader a livello internazionale nel settore dell’economia circolare, che si occupa di rigenerazione degli oli lubrificanti usati, produzione di solventi puri e da reflui chimici, nonché dei servizi ambientali per l’industria.

Nell’operazione CASTIGLIA S.r.l. è stata assistita dall’advisor finanziario Gianluca Calciani, Partner di EMC – Energy Management & Consulting S.r.l., nonché dagli advisor legali Avv. Luca Andrisani, Senior Partner di FAS Studi Legali Consociati, dal Prof. Avv. Domenico Costantino, Senior Partner di Legal Unity, e dal Dott. Martino Semeraro.

ITELYUM REGENERATIONS.r.l. è stata assistita da Osborne Clarke la quale ha operato con i partner Giovanni Penzo (per i profili M&A) e Giorgio Lezzi (per gli aspetti di diritto pubblico), che hanno coordinato un team multidisciplinare composto da Ludovica Venafro, Carolina Scolari e Matteo Tracanella per i profili di diritto societario, Angelo Maria Quintieri, Giulia Bonzini e Carlo Gioffrè per gli aspetti di diritto amministrativo e ambientale, e Angelo Molinaro per gli aspetti antitrust.

L’operazione è stata seguita per il gruppo ITELYUM dall’amministratore delegato Marco Codognola, dal responsabile business development e M&A Francesco Mezzina e dalla general counsel Laura Zanin.

