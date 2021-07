Avvicendamento al comando delle forze aeree della Marina Militare

Il giorno 7 luglio 2021, alle ore 09.00, presso la Stazione Aeromobili Marina militare di Grottaglie, avrà luogo la cerimonia di avvicendamento tra il contrammiraglio Placido Torresi, comandante delle Forze Aeree (COMFORAER) Marina Militare cedente, e il capitano di vascello Marco Casapieri, subentrante, alla presenza del comandante in Capo della Squadra Navale (CINCNAV), ammiraglio di squadra Paolo Treu.

Le forze aeree della Marina Militare fanno capo al COMFORAER, che si occupa dell’organizzazione e del coordinamento delle attività di tutti i mezzi aerei della Marina, comprendendo anche la manutenzione, la gestione delle infrastrutture logistiche e l’addestramento del personale di volo e di terra.

L’aviazione navale italiana è stata coinvolta a partire dagli anni Ottanta in tutte le operazioni in cui vi è stata la partecipazione della Marina Militare. Oggi è uno strumento di difesa della flotta, indispensabile per estenderne il raggio d’azione e per proiettarne le capacità operative sul mare e dal mare.

Il contrammiraglio Placido Torresi lascia l’incarico dopo quasi 4 anni a favore del capitano di vascello Marco Casapieri, proveniente dallo Stato Maggiore della Marina Militare dove il suo ultimo incarico è stato capo ufficio Spazio e Innovazione Tecnologica.

(foto Marina Militare)

