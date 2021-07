Appalti metalmeccanici nel settore petrolchimico: sciopero e presidio 6 luglio 2021

Nota delle Segreterie provinciali FIM – FIOM – UILM

“Gli appalti metalmeccanici nel settore petrolchimico oggi rappresentano l’espressione massima della frantumazione del mondo del lavoro in un settore strategico per il paese come quello delle energie. Non si è mai affermata una logica ampia di settore e di sistema, di filiera, nella quale la competizione venisse in realtà affrontata sul terreno della qualità dei processi produttivi, del riconoscimento dei diritti dei lavoratori, piuttosto che limitarsi sulle pratiche di dumping contrattuale e la graduale riduzione dei diritti dei lavoratori e della contrattazione collettiva.

Chiediamo il rispetto degli accordi di sito e territoriali che spesso rimangono solo sulla carta e l’utilizzo della clausola sociale in occasione dei tanti “cambi appalto” che non possono essere liquidati con la semplice creazione dei bacini occupazionali oramai sovraccarichi e poco utilizzati soprattutto nelle aree di crisi complessa. Proprio in questi territori c’è necessità di un maggiore coinvolgimento e presa di posizione della politica locale.

Chiediamo e sosteniamo una decarbonizzazione che non si traduca in de-industrializzazione e ulteriore perdita e frammentazione del lavoro ma venga accompagnata da una giusta transizione che tenga insieme le ragioni della sostenibilità ambientale e dell’occupazione. Il PNRR non sia la scusante per aspettare ma sia il volano di una reale ripresa che potrà essere realizzata solo a fronte di una concreta progettualità. Il Recovery Fund sia un’opportunità e non la promessa di un futuro che deresponsabilizzi le imprese.

La transizione ha già pesantemente penalizzato interi insediamenti territoriali e i lavoratori con un massiccio utilizzo di ammortizzatori sociali e, nei casi peggiori, il licenziamento degli stessi. L’annunciato sblocco dei licenziamenti fa aumentare le preoccupazioni.

Chiediamo che l’utilizzo delle risorse pubbliche da parte delle imprese sia condizionato a un vincolo occupazionale e al divieto di delocalizzare le produzioni, al rispetto ed alla applicazione delle norme che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per tutte queste ragioni, riteniamo non più rinviabile una mobilitazione dell’intero settore metalmeccanico degli appalti petrolchimici per riaprire la discussione con il Governo sulla centralità del settore e progettare un percorso di transizione energetica che sia sostenibile e valorizzi le competenze delle lavoratrici e dei lavoratori.

FIM – FIOM – UILM Taranto, forti delle motivazioni di interesse a carattere nazionale, ritengono imprescindibile scioperare e presidiare la portineria imprese della Raffineria ENI Taranto, il giorno 6 luglio p.v., a partire dalle ore 8:00 per l’intera durata del turno. Invitiamo i lavoratori a raggiungere il luogo del presidio dalle ore 06:00.”

