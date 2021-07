Amati: “Vaccinato il 60% dei Pugliesi, di questo passo immunità di popolazione il 5 settembre 2021”

“La percentuale dei pugliesi che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino è del 60 e la Puglia è seconda in Italia per numero di somministrazioni. Di questo passo è concreta la possibilità di raggiungere la copertura di popolazione – che oggi si attesta al 5 settembre 2021 -entro la fine di agosto”. Lo dichiara il Presidente della Commissione regionale Bilancio e Programmazione Fabiano Amati, commentando i dati aggiornati alle ore 17:08.

Ieri, giovedì 1 luglio, sono state somministrate 44.048 dosi.

+739 rispetto a mercoledì 30,

+894 rispetto a martedì 29,

-2.678 rispetto a lunedì 28.

Ad oggi sono state consegnate 4.000.495 dosi di vaccini, delle quali sono state somministrate 3.636.442.

Nello specifico sono 2.374.980 le prime dosi e 1.261.462 le seconde dosi.

Risultano in giacenza 364.053 dosi.

Il punto sull’immunità.

La percentuale dei pugliesi che hanno ricevuto almeno una dose è del 60,08% (nella classifica nazionale in posizione numero 2 e sopra la media nazionale del 57,94%) mentre il 31,91% ha ricevuto anche la seconda dose (nella classifica nazionale nella posizione numero 5 e sopra la media nazionale del 30,37%).

Con questo andamento raggiungeremo l’immunità, cioè l’80% della popolazione vaccinata con due dosi, il 5 settembre 2021.

Il punto sull’utilizzo dei singoli vaccini.

VAXZEVRIA (ASTRAZENECA) dosi consegnate 792.168. Dosi somministrate 664.393. Giacenza 127.775. Il 54.65% dei vaccinati attende la seconda dose. Ieri, giovedì 1 luglio, sono state somministrate 5.0505.949 dosi di Vaxzevria (AstraZeneca), -910 rispetto al giorno precedente.

PFIZER/BIONTECH dosi consegnate 2.732.349. Dosi somministrate 2.534.539. Giacenza 197.810. Il 42.06% dei vaccinati attende la seconda dose. Ieri, giovedì 1 luglio, sono state somministrate 32.913 dosi di Pfizer/BioNTech, + 2.925 rispetto al giorno precedente.

MODERNA dosi consegnate 341.727. Dosi somministrate 335.460. Giacenza 6.267. Il 41.11% dei vaccinati attende la seconda dose. Ieri, giovedì 1 luglio, sono state somministrate 6.059 dosi di Moderna, -1.256 rispetto al giorno precedente.

JANSSEN dosi consegnate 134.251. Dosi somministrate 102.050. Giacenza 32.201. Ieri, giovedì 1 luglio, sono state somministrate 26 dosi di Janssen, -20 rispetto al giorno precedente.

Il punto sulla Puglia nel confronto con le altre regioni.

La Puglia è in seconda posizione nella classifica generale nazionale: su 4.000.495 dosi consegnate, sono state somministrate 3.636.442, pari al 90,9%%.

Il punto sulla Puglia nel confronto con le altre regioni per fasce d’età.

Terza per la fascia +90 (104,97%);

Quinta per fascia 80/89 (97,3%);

Prima per fascia 70/79 (93,23%);

Il punto sulla Puglia nel confronto con le altre regioni per fasce d’età e su entrambe le dosi.

Quarta per la fascia 90+ (96,33%);

Settima per la fascia 80/89 (90,87%);

Settima per la fascia 70/79 (60,22%);

Il punto sull’obiettivo settimanale fissato dal Commissario straordinario, calcolato su un obiettivo nazionale di 500mila somministrazioni al giorno.

Nel periodo 25 giugno – 2 luglio 2021, in Puglia sono state somministrate 240.632 dosi, cioè 8.691 dosi in più rispetto all’obiettivo fissato di 231.941.

Per tutti gli approfondimenti e per saperne di più sui dati in Puglia in tempo reale della campagna vaccinale con tutte le regioni a confronto visita il portale https://www.fabianoamati.it/covidreport

