Xylella, via libera alla graduatoria reimpianti. Cia Salento: “Avanti così”

Via libera allo scorrimento dell’intera graduatoria delle domande di reimpianto degli ulivi colpiti dalla Xylella. Cia Salento accoglie con soddisfazione le dichiarazioni dell’assessore regionale Donato Pentassuglia che ha assicurato di voler dare seguito al programma di rigenerazione olivicola nelle aree maggiormente devastate dal batterio.

A Lecce, l’assessore ha annunciato lo scorrimento della graduatoria relativa alla misura 4.1.C, portando le risorse da 6 a 60 milioni.

Nel corso dell’incontro con le associazioni di categoria, gli ordini professionali, il Distretto Agroalimentare Jonico Salentino e i sindaci della provincia di Lecce, è stata preannunciata l’emanazione di un nuovo bando per chi non fosse riuscito a partecipare al precedente.

“È una notizia attesissima da tutti – hanno detto Benedetto Accogli ed Emanuela Longo, rispettivamente presidente e direttore Cia Salento – È una notizia attesa non solo dagli agricoltori e dai piccoli proprietari terrieri, ma dall’intera comunità salentina che vuole risollevarsi dopo anni di incuria e abbandono delle terre e ora può guardare con rinnovata fiducia al futuro. Non possiamo che ringraziare l’assessore al ramo e la presidente del consiglio regionale Loredana Capone che si è tanto prodigata per centrare l’importante risultato”.

All’incontro hanno preso parte anche il vicepresidente del consiglio Cristian Casili, i consiglieri Donato Metallo e Mario Pendinelli, il direttore del Dipartimento regionale Agricoltura Gianluca Nardone, il presidente della provincia Stefano Minerva e numerosi sindaci salentini.

