Presentata l’edizione sperimentale di CLIMAX in programma nel Parco delle Zuccate a Statte

Climax, questo il nome del progetto realizzato dall’Aps Le Belle Città per l’Assessorato alla cultura del Comune di Statte (TA). Un nome che unisce le bonifiche ambientali e l’investimento nella promozione culturale del territorio della Gravina di Leucaspide. Un’edizione sperimentale il cui obiettivo sarà quello di prendere in cura il benessere delle persone e la valorizzazione del territorio. Trascorreremo tre serate rupestri, “incavati” in una parte della gravina, rigogliosa di arbusti, ricca di vegetazione naturale. La programmazione coinvolge le istituzioni culturali, gli autori e gli artisti della nostra provincia: l’Assessorato alla cultura Regione Puglia, con Massimo Bray; il MArTA e la Direttrice Eva Degl’Innocenti; Silvana Pasanisi, Giovanna Cinieri, Mara Venuto, Omar Di Monopoli, Gaia Favaro e Gianfranco Vitti, Cristina De Vita e Luana Spadaro.

Con loro, i professori universitari: Roberto Battiston – già Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana ed il prof. Emilio Padoa-Schioppa Università Bicocca Milano. Avremo modo di rinverdire il ricordo di due grandi personalità della scienza e della letteratura: Laura Conti, partigiana, medico, ambientalista scientifica, deputata; e il nostro Alessandro Leogrande coinvolgendo la casa editrici per cui operava: Edizioni dell’Asino e i suoi compagni di classe e del Liceo Archita. Climax ospita anche appuntamenti musicali: Il suono della natura con Bino Basile e un dedicato a Fabrizio De André con il concerto di Giù Di Meo. Ed ancora, il teatro con l’Associazione Voci del mare e le letture dell’attore Massimo Cimaglia. Molte le associazioni di promozione locale partecipi: la Cooperativa 9Lune ed il progetto di Arkeolab; il Gruppo Speleo, l’Osservatorio astronomico Il Planetario, la Protezione civile.

Lino De Guido, Presidente Aps Le Belle Città: “Il nostro obiettivo è quello di far innamorare le persone della lettura, perché leggere aiuta a vivere meglio il proprio tempo in relazione con gli altri. Le belle città, associazione di promozione sociale è emporio di rigenerazione culturale, fucina di partecipazione alla vita pubblica, incubatore di idee progettuali, veliero di cittadinanza attiva, enzima di Rinascimento morale.

Esprimiamo una nota di merito alla prof.ssa Deborah Artuso, Assessore alla Cultura del Comune di Statte, per aver accolto e programmato insieme questa edizione e per aver creduto nelle nostre capacità. Benvenuta lettrice, benvenuto lettore”.

Franco Andrioli, Sindaco di Statte: “Inauguriamo la stagione estiva richiamando nel Parco delle Zuccate, lettori e non, affinché possano partecipare ai diversi momenti in programma all’interno della prima edizione di Climax. Abbiamo la possibilità di tornare ad assaporare momenti di libertà in uno scenario tutt’altro che ordinario: un parco che si estende per quasi nove ettari, nella Gravina di Leucaspide, all’interno del quale c’è anche un teatro che presto sarà oggetto di interventi. I lavori, che partiranno al massimo entro settembre, mirano a rendere fruibile proprio questa area”.

Deborah Artuso, Assessore alla Cultura Comune di Statte: “Questa iniziativa incarna perfettamente l’idea che abbiamo della cultura che si fa promozione del territorio, con il chiaro intento di gettare le basi di uno sviluppo economico che valorizzi le bellezze naturali, e che sia frutto dell’armonia fluida e naturale tra uomo e ambiente. Un appuntamento da non perdere per gli amanti della lettura, ma anche per tutti coloro che sono desiderosi di trascorrere momenti in un’atmosfera insolita e piacevole”.

