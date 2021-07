L’Estetista Cinica arriva a Taranto col tour a supporto dei Musei italiani

Con l’arrivo dell’estate VeraLab, il brand di cosmetica ideato da Cristina Fogazzi, è ripartito con il consueto tour fra le località d’arte e i luoghi più caratteristici dell’Italia a bordo dell’eco-truck total pink, per il progetto “BELLEZZE AL MUSEO”.

Con l’obiettivo di continuare a valorizzare e sostenere il patrimonio della Penisola, quest’anno il beauty-truck decorato con alcune immagini delle opere d’arte più significative del territorio italiano raggiunge tre realtà museali d’eccellenza: lo scorso weekend, 26 e 27 giugno ha fatto tappa al Museo Omero di Ancona, il 3 e il 4 luglio sarà la volta del Museo Archelogico Nazionale di Taranto (MArTA) e il 10 e 11 luglio raggiungerà il Museo della Scultura Contemporanea di Matera (Musma).

A Taranto, il Beauty-Truck della Fogazzi sosta di fronte all’ingresso del museo, attirando le appassionate del brand, che potranno vivere la straordinaria esperienza del marchio e ricevere un biglietto per poter visitare il museo. Inoltre, per questa edizione il beauty truck si trasforma in un vero e proprio hub artistico: per la prima volta, infatti, le fagiane prendono parte alla creazione di un’opera d’arte contemporanea.

Le appassionate del brand sono invitate a scrivere la loro idea di bellezza su un fondoschiena scultoreo, che richiama i marmi dell’epoca Classica. Una volta finita, l’opera riuscirà a far incontrare il canone estetico del passato così fortemente legato all’immagine visiva e la contemporanea interpretazione concettuale del tema della bellezza. L’obiettivo è quello di creare un’opera corale che potrà essere venduta per finanziare progetti artistici e culturali promossi da giovani donne.

Con lo spirito ironico e coinvolgente che da sempre contraddistingue il mondo VeraLab, inoltre, viene allestito un backdrop raffigurante l’iconica conchiglia della Venere del Botticelli, su cui farsi fotografare nei panni del più famoso simbolo della bellezza e condividere lo scatto sui social. Non mancheranno omaggi e gadget per tutte le fagiane!

Con questa nuova edizione del tour Veralab, il marchio e Cristina Fogazzi consolidano il loro impegno di sensibilizzazione all’arte e di supporto alle istituzioni culturali, così fortemente colpite dai ripetuti lockdown dell’ultimo anno.

“Viviamo in un paese meraviglioso, il più ricco al mondo di monumenti e di musei di alto valore. Con il mio lavoro voglio dare un contributo a queste realtà e provare ad avvicinare quante più persone al mondo dell’arte perché dalla cultura si può ricominciare a vivere la normalità e a costruire il futuro”, ha commentato Cristina Fogazzi, fondatrice del brand Veralab che ibridando strategie digitali ed esperienza offline è riuscita a creare un’impresa da oltre 50 milioni di euro, con 55 dipendenti.

