“L’Angolo della Conversazione” entra nel vivo: allo Yachting Club arrivano tre big

Tre appuntamenti ravvicinati e tutti di assoluto prestigio. Per “L’Angolo della Conversazione” la prossima si preannuncia una settimana intensa con tre serate da non perdere. Allo Yachting Club saranno ospiti, nell’ordine, la ricercatrice di origini tarantine Antonella Viola (4 luglio), il già presidente della Camera dei Deputati Luciano Violante (6 luglio) e il Procuratore Capo di Catanzaro Nicola Gratteri (8 luglio). Nomi altisonanti del panorama nazionale a testimonianza del notevole spessore assunto dalla rassegna organizzata dallo stabilimento balneare di San Vito in collaborazione con la BCC di San Marzano e col supporto di alcuni partner come Maldarizzi, Varvaglione 1921 e Programma Sviluppo.

C’è attesa per il ritorno nella sua Taranto dell’ambitissima Antonella Viola, professoressa ordinaria di Patologia generale presso il dipartimento di Scienze biomediche dell’università di Padova e direttrice scientifica dell’Istituto di ricerca pediatrica (Irp- Città della Speranza). Nel corso della sua brillante carriera ha coordinato diversi progetti di ricerca nazionali, europei e americani finalizzati allo studio del sistema immunitario e per il suo importante contributo all’immunologia ha ricevuto numerosi riconoscimenti. In aggiunta alla sua attività didattica e di ricerca, Viola si occupa attivamente di divulgazione scientifica, tanto da rivestire un ruolo di primo piano nella lotta al Covid-19.

Domenica 4 luglio (ore 21) Antonella Viola presenterà allo Yachting il suo primo libro dal titolo “Danzare nella tempesta, viaggio nella fragile perfezione del sistema immunitario” edito da Feltrinelli. Un bel lavoro che tratta questioni spesso riservate agli esperti, come Covid-19, sistema immunitario, codice genetico, ricerca sul cancro, finanziamento della ricerca scientifica, vaccini, allergie e con qualche collegamento con la letteratura di Saramago. L’autrice dialogherà con Vincenzo Carriero, direttore di Cosmopolismedia. Due giorni più tardi, martedì 6 luglio, sarà la volta di un altro pezzo da novanta, Luciano Violante, magistrato e uomo politico. E’ stato presidente della Commissione antimafia (1992-1994) e presidente della Camera dei Deputati (1996-2001), dal 2019 guida la Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine. Il suo ultimo libro s’intitola “Insegna Creonte.

Tre errori nell’esercizio del potere” pubblicato da Il Mulino. Questo volume nasce dalla lunga esperienza politica dell’autore che ha attraversato fasi particolarmente delicate della recente storia repubblicana. Dal dopo Moro alla fine della guerra fredda, da Tangentopoli a Maastricht, dai crimini dei terrorismi alle stragi di mafia, dalla scomparsa di un intero ceto politico all’affermazione di ceti politici del tutto nuovi, Violante individua quegli errori che sono apparsi più gravi degli altri: aprire un conflitto che non si è capaci di governare,sopravvalutare le proprie capacità, essere arroganti. Con Violante converserà Annalisa Adamo, assessore comunale agli affari generali. Giovedì 8 luglio, lo Yachting Club aprirà le porte a Nicola Gratteri, famoso magistrato calabrese oltre che saggista. Dal 2016 è Procuratore della Repubblica di Catanzaro ed è conosciuto per il suo impegno nella lotta alla ‘ndrangheta.

Vive sotto scorta dall’aprile 1989. Con Antonio Nicaso, storico delle organizzazioni criminali, uno dei maggiori esperti di ‘ndrangheta nel mondo, ha scritto parecchi libri tra cui l’ultimo “Non chiamateli eroi”, edito da Mondadori e rivolto ai ragazzi, in cui si raccontano le vite delle persone che hanno deciso di difendere le proprie idee guardando gli uomini dei clan negli occhi, partendo da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Sul palco con Nicola Gratteri ci sarà il giornalista Mario Valentino. Per i prossimi tre eventi de “L’Angolo della Conversazione”, nel rispetto delle norme anti-Covid, sarà possibile prenotarsi attraverso la piattaforma Eventbrite con relativo certificato di conferma. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. In occasione delle serate culturali in calendario il 4 e 6 luglio, la Valdo Spumanti offrirà un flute di benvenuto a tutti gli ospiti.

Correlati

Commenta l'articolo: