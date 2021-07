Industria felix, il sindaco Melucci: «Taranto è orientata verso una transizione che cancellerà i guasti del passato»

«Taranto è il posto ideale dove parlare di imprenditoria virtuosa, proprio perché fino a oggi in riva allo Ionio è stato applicato un modello in netta antitesi. Per utilizzare un’immagine calzante, Taranto è la “terra felix” che ha deciso di affrancarsi dal peso della monocultura industriale abbracciando l’innovazione, il turismo, il green tech, la risorsa mare, e non è un caso che l’evento “Industria Felix” abbia portato qui un numero record di aziende, relatori e partecipanti: Taranto è paradigma di una nazione in ripresa e convintamente orientata verso una transizione che cancellerà i guasti di un capitalismo poco attento ai valori e alle persone». La dichiarazione è del sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, che domani, venerdì 2 luglio, concluderà i lavori (assieme al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano) del 34esimo evento Industria Felix, dedicato alle 90 imprese più performanti a livello gestionale, affidabili a livello finanziario e talvolta sostenibili di Puglia, Basilicata e Molise.

Nella circostanza saranno presentati l’inchiesta giornalistica a cura di Industria Felix Magazine, trimestrale diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore, su 50mila bilanci di società di capitali con sede legale nelle tre regioni e Cerved con il Sales director Enrico Fulfaro presenterà il “Rapporto Basilicata, Molise e Puglia Sostenibili”. Nutrito il parterre degli ospiti. Dopo l’intervento introduttivo del giornalista e vice direttore di Rai 1 Angelo Mellone, porteranno i saluti l’assessore allo Sviluppo economico e al Marketing del Comune di Taranto Fabrizio Manzulli, l’ammiraglio di divisione Salvatore Vitiello, il questore di Taranto Giuseppe Bellassai, l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci; interverranno il neo direttore del Dipartimento Sviluppo economico della Regione Puglia Gianna Elisa Berlingerio, il senior manager dell’Investment Banking di Banca Mediolanum Marco Gabbiani assieme al private banker Piero Laterza e al family banker manager Giuseppe Corvo, il partner di Ria Grant Thornton Giovanni Palasciano, il presidente dell’ITS Logistica Puglia Silvio Busico, il co-head investimenti di Simest Elia Rossi, il business development manager di Alibaba Group Albert Antonini Mangia, il vicepresidente di Confindustria Vito Grassi, i delegati degli Atenei Cesare Pozzi (Luiss), Patrizia Resta (UniFg) e Gian Pietro Di Sansebastiano (UniSalento) e per la Sustainable development l’amministratore Michele Chieffi e il consulente Francesco Lenoci.

L’evento è organizzato da Industria Felix Magazine in co-organizzazione con il Comune di Taranto, con la partnership istituzionale di Regione Puglia e Puglia Sviluppo, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, Associazione culturale Industria Felix, con il patrocinio di Confindustria, Confindustria Puglia, Confindustria Basilicata, Confindustria Molise, Simest (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti), Politecnico di Bari, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università di Foggia, Università del Salento, le media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews, con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, Lidl Italia, Sustainable Development, ITS Logistica Puglia.

