Guardia di Finanza: sequestrati beni per 630 mila euro ad una ditta individuale di Torricella

Militari della Compagnia di Manduria hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla ‘confisca diretta e per equivalente’ – ex art. 321 e segg. c.p.p., di beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie, per un totale di 630 mila euro, nei confronti di un’impresa individuale con sede a Torricella (TA), esercente l’attività di “commercio all’ingrosso di macchine ed attrezzature varie”.

Il provvedimento cautelare, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Taranto – Dr. Francesco Maccagnano, su proposta del P.M. della locale Procura della Repubblica – Dr. Marco Colascilla Narducci, consegue ad una verifica fiscale eseguita dalle Fiamme Gialle messapiche nell’anno 2020 nei confronti della citata impresa individuale, risultata “evasore totale”, all’esito della quale sono stati constatati l’omessa dichiarazione di ricavi per 1 milione e 383 mila euro e la conseguente evasione di I.V.A. per 311 mila euro.

L’ammontare complessivo del sequestro odierno è pari al totale delle imposte evase in materia di II.DD. e I.V.A..

Anche nell’attuale fase di emergenza pandemica, l’attività delle Fiamme Gialle tarantine continua a contrastare l’evasione fiscale per riaffermare, anche con il ricorso a strumenti incisivi quale i sequestri preventivi, l’importanza della osservanza delle regole poste a presidio della legalità e della concorrenza leale tra imprese.

