Grottaglie, Chiovara: “Serve chiarezza su futuro Leonardo”

L’ex consigliere comunale interviene sulla vicenda che riguarda lo stabilimento di Grottaglie

“Prima di ogni cosa sento il dovere di esprimere la mia piena solidarietà e vicinanza ai lavoratori che in queste ore hanno scioperato per chiedere garanzie sul futuro del sito “Leonardo” di Grottaglie. In questi ultimi mesi abbiamo ascoltato tanti annunci ma, purtroppo, nulla si è concretizzato. Siamo punto e a capo. Ci troviamo in una situazione di stallo che genera una seria preoccupazione tra i lavoratori, impauriti da eventuali prepensionamenti e casse integrazioni”. Questo è quanto ha dichiarato l’ex consigliere comunale di centrodestra, Davide Chiovara.

“L’azienda – aggiunge Chiovara – deve necessariamente far comprendere ai lavoratori quali sono le strategie da mettere in atto per ampliare e diversificare la produzione ed evitare, così, una emorragia occupazionale a discapito del nostro territorio. La crisi del trasposto aereo con il conseguente calo produttivo causato dalla piaga della mono committenza era evidente già prima dell’emergenza sanitaria Covid-19. Da tempo ascoltiamo nuovi progetti industriali di rilancio del sito senza mai aver avuto riscontri positivi”.

“Non sottovalutiamo questo forte grido d’allarme. Serve chiarezza sul futuro dello stabilimento di Grottaglie. Azienda, sindacati e istituzioni, a tutti i livelli, lavorino insieme per superare le criticità produttive e salvaguardare concretamente i posti di lavoro. I lavoratori non meritano di vivere nell’incertezza e nella precarietà, meritano risposte certe e chiare” ha concluso Chiovara.

