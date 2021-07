Vietri: “Debiti da approvare, sindaco e assessori assenti”

“Oggi il Consiglio Comunale era convocato per approvare una serie di debiti fuori bilancio. Nonostante diversi consiglieri, soprattutto di maggioranza, abbiano posto interrogativi sugli atti in discussione non c’era nessun rappresentante della giunta a fornire le dovute risposte. Ovviamente, neanche il sindaco era presente visto che oramai non partecipa più ai lavori della massima assise cittadina che dovrebbero avere priorità tra i suoi impegni in agenda. Tutto ciò in barba al dovere che esiste in capo agli amministratori pubblici, di partecipare alle assemblee degli organi di cui fanno parte; tutto ciò in spregio alla disciplina che regola i corretti rapporti tra l’organo d’indirizzo, il consiglio comunale, e l’organo di governo, composto dal sindaco e dagli assessori, che trova il suo massimo momento di confronto nell’assise plenaria del Consiglio Comunale.

Prendiamo atto delle assenze di Melucci, indicative della sua debolezza; un sindaco forte non avrebbe difficoltà ad affrontare le assemblee consiliari e a difendere le decisioni e gli atti assunti dalla sua amministrazione. Invece, le sue assenze in consiglio sono oramai una costante e le pochissime volte in cui il primo cittadino si affaccia in aula, non conosciamo neanche il timbro della sua voce. Un comportamento non giustificabile che lascia percepire anche da parte sua una forma di sdegno verso il Consiglio ma soprattutto verso la sua stessa maggioranza, non avendo partecipato Melucci neanche all’assemblea in cui si votava il bilancio; come a dire “io me ne lavo le mani” sull’atto più importante ed insidioso per la vita del comune.

Un comportamento che nuoce all’attività amministrativa dell’Ente che, invece, anche con riferimento ai rapporti con l’opposizione, necessita di un confronto serrato e di spiegazioni nelle sedi deputate in cui sono richieste: Melucci anziché sottrarsi ha il dovere di partecipare ai lavori della massima assise, per garantire i principi di trasparenza e corretto funzionamento delle istituzioni. Il sindaco però va forte nel parlare pubblicamente sempre e solo senza alcun contradditorio.”

Nota di Giampaolo Vietri – Capogruppo Fratelli d’Italia al Comune di Taranto

