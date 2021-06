Taranto sempre più green e sostenibile: città amica delle api con Kyma Mobilità

Kyma Mobilità, in attuazione del progetto di sostenibilità urbana lanciato dal Sindaco Rinaldo Melucci, avvia la progettazione di spazi verdi presso le pensiline alle fermate degli autobus.

Come già fatto in altre città europee, anche Kyma Mobilità installerà piante e fiori presso le proprie aree di sosta.

Attraverso la partecipazione ad una manifestazione di interesse, reperibile sul sito aziendale, anche a Taranto le aziende interessate potranno utilizzare gratuitamente gli spazi pubblicitari presenti presso le pensiline alle fermate degli autobus, con il solo pagamento della tassa di pubblicità. Unico onere a carico dei partecipanti sarà la cura e la manutenzione delle piante e dei fiori installati da Kyma Mobilità.

«Decorare le pensiline alle fermata con piante e fiori – ha spiegato Giorgia Gira, presidente di Kyma Mobilità – produrrebbe un duplice effetto benefico: da un lato consentirebbe di godere di più spazi verdi in città con beneficio dell’aria e del decoro urbano, dall’altro fornirebbe una barriera dal calore per i nostri utenti in attesa».

«L’installazione di piante, fiori e vegetazione alle pensiline di Kyma Mobilità – ha commentato Paolo Castronovi, assessore alle Società partecipate e all’Ambiente – permetterà di attirare e favorirebbe le api che, indispensabili per la salvaguardia del nostro ecosistema, proprio in città faticano a sopravvivere. Le piante alle pensiline aiuterebbero gli insetti impollinatori ad esistere con il doppio vantaggio di catturare le polveri sottili emesse da auto e bus, ripulendo l’aria: con l’Amministrazione Melucci Taranto è sempre più ecosostenibile, sempre più green!»

