Taranto: come ogni mercoledì, la nave ammiraglia di Msc ha attraccato nel nostro porto

Come ogni mercoledì la nave ammiraglia di Msc ha attraccato nel nostro porto per dare la possibilità ai suoi ospiti di visitare le più note destinazioni turistiche pugliesi e non solo. Anche questa settimana più della metà dei crocieristi ha optato per restare in città per prendere parte a uno dei percorsi culturali o per raggiungere una delle spiagge di Marina di Taranto per un tuffo rigenerante e godere dei servizi degli stabilimenti balneari.

«Anche oggi diverse centinaia di ospiti imbarcati su Msc Seaside hanno scelto una delle esperienze su Taranto selezionate per loro – le parole dell’assessore al Turismo Fabrizio Manzulli -, vedere il nostro centro storico e il Borgo Umbertino presi d’assalto da gruppi di crocieristi è davvero una soddisfazione e ci ripaga del gravoso lavoro organizzativo che l’amministrazione Melucci ha deciso di sostenere per offrire ai turisti l’immagine migliore della città. Questi risultati, che fino a qualche tempo fa sarebbero stati quasi inimmaginabili, sono ormai divenuti quotidianità. Un passo alla volta, Taranto sta cambiando volto e questo è sotto gli occhi di tutti. Sappiamo che la strada che abbiamo deciso di percorrere è quella giusta, continueremo a lavorare in questa direzione certi delle enormi potenzialità che il nostro territorio ha da offrire».

