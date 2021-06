Rotary Club Taranto dona quattro televisori al reparto di pneumologia dell’Ospedale Moscati

Questa mattina, presso l’Ospedale Moscati di Taranto, una delegazione del Rotary Club Taranto ha donato quattro televisori al reparto di pneumologia, per allietare la permanenza in ospedale dei pazienti ricoverati.

In rappresentanza del Rotary, erano presenti il Presidente Paolo Domenico Solito e il Segretario Luigi Romandini, mentre per l’ASL di Taranto erano presenti il Direttore Generale Stefano Rossi, il dottor Giancarlo D’Alagni, direttore del reparto di pneumologia, oltre al personale del reparto.

“Rotary Club Taranto, come ultimo service del suo anno rotariano, ha voluto donare questi televisori al reparto di pneumologia con l’obiettivo di offrire ai pazienti ricoverati una fonte di svago e di distrazione – ha dichiarato il Presidente Paolo Domenico Solito – Questa è anche l’occasione per ringraziare nuovamente il personale sanitario per la loro opera meritoria, soprattutto in questo ultimo anno di pandemia”.

“Ringrazio, a nome dell’Asl Taranto, l’associazione Rotary Club Taranto per la donazione effettuata. Non è la prima volta che questo sodalizio ci dimostra la propria generosità, pochi mesi fa, infatti, hanno donato quattro notebook per la campagna vaccinale – ha dichiarato il Direttore Generale Stefano Rossi – e anche stavolta confermano la loro natura di associazione attenta e sensibile nei confronti dei bisogni dei pazienti”.

