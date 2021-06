Politiche giovanili: pubblicato avviso “Street art Martina Franca” per associazioni di promozione sociale

Con la finalità di recuperare spazi pubblici e favorire i percorsi di costruzione pubblica e collettiva di spazi urbani l’Amministrazione comunale – Assessorato alle Politiche giovanili – ha promosso l’Avviso Pubblico n. 62 del 25 giugno 2021 “Street Art Martina Franca”.

L’ Avviso è rivolto alle associazioni di promozione sociale, regolarmente riconosciute, che abbiano specifica esperienza di processi di partecipazione con i giovani e che si impegneranno per l’attuazione del progetto in proprio e/o con l’ausilio di artisti, coinvolgendo fattivamente il quartiere in cui i progetti verranno realizzati.

Le proposte dovranno avere per oggetto la realizzazione di massimo due opere-murales per terra, consistenti preferibilmente in giochi (es. giochi di strada) o attrazioni, che dovranno ispirarsi ad una o più delle seguenti tematiche:identità del luogo individuato o in generale della Città di Martina Franca; integrazione e il rispetto delle differenze; ambiente, natura, sostenibilità; storia e arte. Le proposte formulate delle Associazioni che parteciperanno all’Avviso dovranno comprendere: l’esplicazione dettagliata delle modalità di coinvolgimento dei giovani del/dei quartiere/quartieri interessato/interessati; la bozza dell’opera da realizzare, seguendo uno o più temi indicati, presso, massimo due, tra i seguenti siti a scelta fra: Piazze Fratelli Motolese, Piazza Giubileo; Piazza Lamberta.

“Attraverso la forma artistica dello Street Art si intende realizzare un intervento sperimentale di partecipazione e di decoro urbano. L’iniziativa mira a riqualificare e rivitalizzare aree e piazze della Città coinvolgendo, attraverso processi di partecipazione, i residenti i e i fruitori delle piazze in modo da creare nuove reti sociali di conoscenza e promuovere il senso di appartenenza di questi luoghi.” – dichiara l’Assessore alle Politiche Giovanili Valentina Lenoci.” La domanda con la proposta di realizzazione del progetto e la documentazione ivi indicata, dovrà pervenire, entro e non oltre il 26 luglio 2021. Le attività, ed ogni evento correlabile al progetto artistico, dovranno svolgersi nel periodo compreso tra il 01/09/2021 e il giorno 31/10/2021.

L’ Avviso Pubblico e lo schema della domanda di partecipazione sono reperibili online sul sito del Comune di Martina Franca Sezione Amministrazione Trasparente sotto sezione Bandi e Contratti, sul quale verranno pubblicizzati i successivi aggiornamenti e all’Albo Pretorio online dell’’Ente.

Questo il link : https://martinafranca.etrasparenza.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_670936_876_1.html

