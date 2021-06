Industria Felix: venerdì a Taranto sarà presentata la maxi inchiesta sui bilanci di 50mila aziende

In fase pre-Covid in Puglia le società di capitali hanno aumentato i ricavi, +2% rispetto ai 56 miliardi di euro, e gli addetti, +6,8% rispetto ai 365mila totali. È quanto emerge in anteprima dalla maxi inchiesta annuale condotta da Industria Felix Magazine, trimestrale diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore, in collaborazione con Cerved, su 50mila bilanci analizzati complessivi in occasione del 34° evento Industria Felix, per la settima edizione di Puglia e le terze di Basilicata e Molise che sarà presentata venerdì pomeriggio a Taranto al Castello Aragonese alla presenza delle 90 imprese più competitive, affidabili e talvolta sostenibili delle tre regioni (record di aziende premiate). Nella circostanza Cerved presenterà il Rapporto Sostenibile e le conclusioni dell’evento saranno affidate al sindaco di Taranto Rinaldo Melucci e al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

In Puglia la provincia di Bari genera più fatturato, 27 miliardi, ma quella di Foggia fa percentualmente meglio con il +2,3%, seguita da Lecce (+2,2% per 7,5 miliardi) e Taranto (+2,1% per 5,3 miliardi). Anche sugli addetti la provincia di Bari ha il primato in termini assoluti, 172mila circa, ma in questo caso registra anche la migliore performance regionale di crescita con +9,1% rispetto all’anno precedente, seguita da quelle di Foggia (38mila, +6,3%) e di Taranto (39mila, +5,9%). Per quanto riguarda i settori a livello regionale, invece, l’aerospazio è più performante rispetto all’indice roe nell’86,7% dei casi, seguito da metalli (82,9%) e meccanica (+82,3%).

In Basilicata chimica e farmaceutica trainano la competitività delle aziende con sede legale nella regione con un indice roe positivo del 90,9% in base al campione registrato per l’apposito codice Ateco, a seguire metalli (85,4%) e ambiente (78%). Nella regione aumentano i ricavi (7,5 miliardi con +1,9%) e Potenza registra il miglior fatturato con 4,6 miliardi ma la provincia di Matera ha la migliore crescita con +2,3%; gli addetti aumentano del 4% ma in questo caso Potenza fa meglio per valori assoluti e delta: 31mila per +4,1%.

In Molise il settore casa è performante nel 93,3% dei casi su metalli (84%) e meccanica (83,3%). Anche qui crescono fatturato (+3,3% rispetto ai 2,9 miliardi di euro) e addetti (+8,5% per 22mila totali): la provincia di Campobasso cresce più di quella di Isernia.

Qui di seguito le 90 imprese premiate distinte per province e regioni in relazione alla sede legale.

Puglia (33). Bari (19): Acquedotto Pugliese, Auriga, Dirello, Magna PT, Agridè, Andriani, Casillo Partecipazioni, Domar, Euro Master Studies, Eurotraffic, F.S.E., Gruppo Turi, Idea75, Incentive Promomedia, Master Italy, Oropan, Pastore, Siciliani Industria Lavorazione Carne, Soft Line. Barletta-Andria-Trani (4): Cofra, Megaholding, Megamark, Tatò Paride. Brindisi (1): Tormaresca. Foggia (1): De Cristofaro. Lecce (6): Bedzzle, Luciano Barbetta, AET Apparati Elettromeccanici e Telecomunicazioni, Deghi, Ediltunnel, Leo Shoes. Taranto (2): Europan-Sud, Progeva.

Basilicata (35). Matera (14): Agrisole, Autoservizi Damasco, Cooperativa E.D.P. La Traccia, Cos.Met. Fratelli Rubolino, De Angelis Bus, Dom, E-Geos, Forastieri W., Naturagri, Ondatel, OP Primo Sole, Progetto Popolare Cooperativa Sociale, Società Agricola Tenuta San Teodoro Nuovo Agriturismo, Zeta System. Potenza (21): Al Laghetto Tra I Monti, Bcd, C.T. Centro Tornitura, C.T.I., Centro Odontoiatrico La Salvia, Commerciale Lucana Lamiere E Paraurti, Delta, Epifarma, Eurecart, Findesio Agenzia In Attività Finanziaria, Gda, I.L.V.C. (Impianti Elettrici), Il Giardino Di Alice, Italtipici, La Masseria Di Proserpina, Mango, Progettambiente, Sagiba Turismo, Società Cooperativa Cantina Di Venosa, Tiri, Myav.

Molise (22): Campobasso (16): Anpel Di Scarano Peppino & Molinaro Elvira, Califel, Centrale Del Latte Del Molise, D.R. Multiservice, Di Ciero, Emi Holding, Fai, G.T.M. Gestione Trasporti e Mobilità, Gestione Industrie Venditti, Guiness Travel, I.T.S., Jackpot777, Lab Ambiente E Sicurezza, Niro Label, S. & Z., Sensor ID. Isernia (6): B.M.N. Salus, Biogroup, De Luca Coltellerie, International G.C. Motors, Parfumania, Top Logistic Group.

L’evento è organizzato da Industria Felix Magazine in co-organizzazione con il Comune di Taranto, con la partnership istituzionale di Regione Puglia e Puglia Sviluppo, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, Associazione culturale Industria Felix, con il patrocinio di Confindustria, Confindustria Puglia, Confindustria Basilicata, Confindustria Molise, Simest (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti), Politecnico di Bari, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università di Foggia, Università del Salento, le media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews, con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, Lidl Italia, Sustainable Development, ITS Logistica Puglia.

