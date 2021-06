Amati: “Ieri somministrate 41.921 dosi. Di questo passo immunità di popolazione l’8 settembre 2021”

“Nella giornata di ieri sono state somministrate 41.921 dosi. Dopo l’allungamento, nei giorni scorsi, del tempo di raggiungimento dell’immunità di popolazione, oggi si registra un andamento in grado di anticipare all’8 settembre il temo di copertura dell’80 % della popolazione. Occorre mantenere un alto numero di vaccinazioni per concludere entro la fine di agosto”.

Lo dichiara il Presidente della Commissione regionale Bilancio e Programmazione Fabiano Amati, commentando i dati aggiornati alle ore 17:09.

Ieri, martedì 29 giugno, sono state somministrate 41.921dosi.

-3.544 rispetto a lunedì 28

+24.777 rispetto a domenica 27,

+11.747 rispetto a sabato 26.

Ad oggi sono state consegnate 3.738.652 dosi di vaccini, delle quali sono state somministrate 3.540.140.

Nello specifico sono 2.342.083 le prime dosi e 1.198.057 le seconde dosi.

Risultano in giacenza 198.512dosi.

Il punto sull’immunità.

La percentuale dei pugliesi che hanno ricevuto almeno una dose è del 59,24% (nella classifica nazionale in posizione numero 2 e sopra la media nazionale del 57,19%) mentre il 30,31% ha ricevuto anche la seconda dose (nella classifica nazionale nella posizione numero 6 e sopra la media nazionale del 29,2%).

Con questo andamento raggiungeremo l’immunità, cioè l’80% della popolazione vaccinata con due dosi, l’8 settembre 2021.

Il punto sull’utilizzo dei singoli vaccini.

VAXZEVRIA (ASTRAZENECA) dosi consegnate 791.495. Dosi somministrate 651.943. Giacenza 139.552. Il 57,09% dei vaccinati attende la seconda dose.

Ieri, martedì 29 giugno, sono state somministrate 5.463 dosi di Vaxzevria (AstraZeneca), + 600 rispetto al giorno precedente.

PFIZER/BIONTECH dosi consegnate 2.471.272. Dosi somministrate 2.464.257. Giacenza 7.015. Il 43,66% dei vaccinati attende la seconda dose.

Ieri, martedì 29 giugno, sono state somministrate 31.755 dosi di Pfizer/BioNTech, – 6.221rispetto al giorno precedente.

MODERNA dosi consegnate 341.634. Dosi somministrate 321.959. Giacenza 19.675. Il 44,99 % dei vaccinati attende la seconda dose.

Ieri, martedì 29 giugno, sono state somministrate 4.675 dosi di Moderna, + 2.078 rispetto al giorno precedente.

JANSSEN dosi consegnate 134.251. Dosi somministrate 101.981. Giacenza 32.270.

Ieri, martedì 29 giugno, sono state somministrate 28 dosi di Janssen, – 1 rispetto al giorno precedente.

Il punto sulla Puglia nel confronto con le altre regioni.

La Puglia è in terza posizione nella classifica generale nazionale: su 3.738.652 dosi consegnate, sono state somministrate 3.540.140, pari al 94,7%.

Il punto sulla Puglia nel confronto con le altre regioni per fasce d’età.

Terza per la fascia +90 (104,87%);

Quinta per fascia 80/89 (97,22%);

Prima per fascia 70/79 (93.06%).

Il punto sulla Puglia nel confronto con le altre regioni per fasce d’età e su entrambe le dosi.

Settima per la fascia 90+ (91,0%)

Settima per la fascia 80/89 (89,3%)

Sedicesima per la fascia 70/79 (59,6%)

Il punto sull’obiettivo settimanale fissato dal Commissario straordinario, calcolato su un obiettivo nazionale di 500mila somministrazioni al giorno.

Nel periodo 24 giugno – 30 giugno 2021, in Puglia sono state somministrate 245.607 dosi, cioè 13.666 dosi in più rispetto all’obiettivo fissato di 231.941./comunicato

Per tutti gli approfondimenti e per saperne di più sui dati in Puglia in tempo reale della campagna vaccinale con tutte le regioni a confronto visita il portale https://www.fabianoamati.it/covidreport

