MAP Festival, variazioni alla viabilità per il concerto del 30 giugno

In occasione dell’evento musicale inserito nel MAP Festival, che si terrà mercoledì 30 giugno davanti alla Concattedrale di Taranto, la viabilità della zona subirà alcune variazioni dalle ore 19:30 alle ore 22:00.

Sara interdetto al traffico su ambo i lati il tratto di Viale Magna Grecia compreso tra via Pisa/Plateja e via Calamandrei/Alto Adige. Non saranno percorribili via Lacaita e via Blandamura, nonché i tratti tra via Zara e viale Magna Grecia di via Genova e via Dante Alighieri. Gli automobilisti provenienti dal ponte Punta Penna dovranno percorrere obbligatoriamente via Magnaghi.

