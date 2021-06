L’impegno del 118 durante il Covid, confronto tra Melucci e Balzanelli a Palazzo di Città

Il sindaco Rinaldo Melucci ha ricevuto a Palazzo di Città il presidente nazionale della “Società Italiana Sistema 118”, il medico tarantino Mario Balzanelli.

È stata una proficua occasione per confrontarsi sul grande impegno profuso dai sanitari durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, impegno per il quale il primo cittadino ha idealmente ringraziato tutti gli operatori attraverso il dottor Balzanelli. Che ha voluto donare al sindaco Melucci una copia delle nuove linee di indirizzo del SIS 118 per l’emergenza da Covid-19, uno strumento di presentazione e condivisione delle esperienze e delle conoscenze maturate nell’ambito della medicina di emergenza e di area critica in questi mesi così complicati.

«L’efficienza del nostro sistema di soccorso è frutto del grande lavoro svolto dagli operatori – le parole del sindaco Melucci –, ma anche della formazione che, come da sempre sostiene il dottor Balzanelli, rappresenta l’elemento qualificante del settore. Con lui abbiamo condiviso la possibilità di costruire un percorso convenzionale mirato a rafforzare il sistema di soccorso territoriale, utilizzando anche idee innovative, ma soprattutto stiamo ragionando sulla possibilità di realizzare a Taranto un centro nazionale di studi e formazione della SIS 118».

