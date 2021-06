L’amministrazione Melucci amica degli animali, attivo il numero verde per i gatti feriti

L’amministrazione Melucci, da sempre attenta alla salute degli amici a quattro zampe presenti sul territorio, ha attivato in collaborazione con la cooperativa Kratos il numero verde 800 184 797, per segnalare gatti randagi vittime di incidenti e/o in stato di necessità.

Il numero verde, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, è un servizio aggiuntivo rispetto all’ordinaria modalità di segnalazione attraverso i contatti telefonici della Polizia Locale,

«A chiunque chiamerà il numero verde 800 184 797 – ha spiegato l’assessore all’Ambiente Paolo Castronovi – risponderà un operatore della Kratos che, acquisite tutte le informazioni necessarie, trasmetterà nel caso, la segnalazione all’addetto al soccorso che si recherà sul posto per prelevare il gatto e trasferirlo per le cure mediche specialistiche nella struttura del veterinario convenzionato. L’attivazione di questo numero verde, in sinergia con la Kratos, già affidataria dei servizi inerenti la gestione dei canili comunali, è la riprova dell’affetto che l’amministrazione Melucci nutre per gli animali e dell’impegno profuso per arginare il gravoso fenomeno del randagismo».

