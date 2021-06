La rotonda del lungomare si rifà il look

Prende corpo l’intervento di restauro voluto dal sindaco Rinaldo Melucci in uno dei luoghi simbolo della nostra città. Un luogo a cui ciascun tarantino è legato affettivamente e che ha visto nascere e crescere storie e ricordi.

«Non potevamo non intervenire – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Viggiano – su questi luoghi che hanno fatto da sfondo alla storia della città. L’intervento programmato restituirà bellezza e lustro al salotto buono della città dopo decenni».

Sono stati rimossi oggi 9 corpi illuminanti su 18 dalla rotonda del lungomare affinché possano essere sottoposti a restauro. Dopo il test relativo al primo corpo illuminante già eseguito nelle scorse settimane, che ha recuperato il proprio antico splendore, ora si prosegue in due diversi step che vedranno il recupero di tutti e 18 i lampioni, in due fasi da 9 lampioni per evitare disservizi e assicurare la buona illuminazione della zona nelle more dell’intervento di restauro.

Correlati

Commenta l'articolo: