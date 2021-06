Il 30 giugno sciopero nazionale del settore dei servizi ambientali contro le modifiche a codice appalti

In riferimento allo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Fit-Cisl e Uil Trasporti e con l’adesione della FIADEL, nella giornata di mercoledì 30 giugno p.v.: “non potrà essere garantito il regolare e completo svolgimento dei servizi di igiene urbana”, quindi si potrebbero verificare nei Comuni della Puglia, disservizi nella raccolta dei rifiuti, nei servizi di pulizia strade, nella raccolta differenziata e nel porta a porta.

Lo sciopero nazionale è stato indetto contro le modifiche al codice degli appalti che di fatti, se il Governo ed il Parlamento non intervengono urgentemente con una modifica dell’Art.177 del medesimo codice, a partire dal primo gennaio 2022, le Aziende concessionarie di appalti Pubblici e Privati saranno obbligate ad esternalizzare l’80% di tutte le attività, con una ricaduta sia sulla qualità dei servizi pubblici alle comunità locali, sia minando i livelli occupazionali e con un abbassamento delle garanzie contrattuali alle lavoratrici ed ai lavoratori del settore.

Ciononostante ci teniamo a precisare che, come in ogni azione di protesta, i lavoratori del settore che si occupano dell’igiene ambientale, garantiranno la massima disponibilità e impegno per garantire le attività essenziali e le emergenze.

Mercoledì 30 giugno 2021 dalle ore dieci, le Segreterie regionali di Puglia unitamente a quelle dei vari Territori di FP CGIL – Fit – CISL – UIL Trasporti e FIADEL, saranno con tutte le lavoratrici e lavoratori dei Servizi ambientali sotto le Prefetture con dei presidi e consegneranno a ciascun Prefetto di ogni territorio, un documento politico con le ragioni dello sciopero.

Nota di FP CGIL PUGLIA, FIT CISL, UIL Trasporti e FIADEL.

