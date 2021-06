Vietato lavoro nei campi nelle ore più calde in Puglia, La Notte: “Trasgressori siano sanzionati duramente”

“Una medaglia di civiltà, un simbolo concreto di solidarietà”. Il Gruppo alla Regione Puglia dei “Popolari con Emiliano” ringrazia il Presidente della Giunta pugliese per aver vietato il lavoro agricolo nei giorni ad alto rischio e nelle fasce orarie più calde.

“Camara Fantamadi, 27 anni, era arrivato in Puglia pochi giorni fa per trovare un impiego nella raccolta agricola e non è sopravvissuto ai turni di lavoro massacranti sotto il sole cocente”, afferma il consigliere regionale Francesco La Notte, coordinatore per la provincia Bat del Gruppo dei “Popolari con Emiliano”. “La sua storia ricorda quelle di Paola Clemente, 49 anni, e Abdullah Mohamed, 47 anni, morti nel 2015 in circostanze analoghe. La prima il 13 giugno, in un vigneto di Andria. Il secondo il 20 luglio, nelle campagne intorno a Nardò, mentre raccoglieva pomodori. Entrambi sono stati stroncati da malori provocati da turni di lavoro troppo lunghi nonostante le temperature troppo alte”

“Il drammatico susseguirsi delle morti sul lavoro di questi mesi ci deve portare ad effettuare uno sforzo ulteriore che richiede la collaborazione delle Istituzioni, dei sindacati, delle Forze dell’ordine e delle associazioni di categoria. La mancata osservanza degli obblighi descritti nell’ordinanza firmata dal Presidente Emiliano comporterà le conseguenze sanzionatorie come previsto dall’articolo 650 del Codice Penale, se il fatto non costituisce più grave reato”, conclude La Notte.

