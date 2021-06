Stagione teatrale estiva a Taranto, al via gli appuntamenti per ragazzi

Il teatro ragazzi non poteva essere assente nell’estate della ripartenza, quando promuovere occasioni da vivere insieme, cui partecipare insieme è l’imperativo giusto per assaporare il ritorno ad una possibile normalità fatta anche di fuori-casa, di amici, di cene e spettacoli all’aperto. Ai ragazzi della dad e alle loro famiglie sono dedicati quattro spettacoli, vere chicche del teatro ragazzi su piccoli palchi nei cortili di tre diverse parrocchie affinché quell’imperativo a partecipare ed a stare insieme giunga in tutta la città, anche nelle periferie. Anche questa rassegna, dal 29 giugno al 3 agosto, è parte del progetto “in Cortile”, condiviso con l’Assessore alla Cultura del Comune di Taranto, nato con l’obiettivo di porre le periferie al centro e nel contempo i ragazzi.

Aprono, martedì 29 giugno alla parrocchia San Giuseppe, in via Garibaldi in Città Vecchia, le marionette da tavolo di Burambò: “… Altrimenti arriva l’Uomo Nero!” di e con Daria Paoletta e Raffaele Scarimboli. La storia di Bill, un bambino vivace e fantasioso che nella sua cameretta ne combina di tutti i colori. Così la mamma, che ormai ha perso la pazienza, lo rimprovera evocando l’eterna minaccia “prima o poi arriverà l’Uomo Nero a prenderti”. Ma Bill – figurarsi – è più curioso che spaventato e comincia a domandarsi “ma come sarà mai questo Uomo Nero?”. Finché un giorno qualcuno bussa alla porta. E nella cameretta entreranno tanti strani personaggi a tener compagnia a Bill, tutti pronti a coinvolgere grandi e piccini in un divertimento assicurato. E, alla fine, arriverà anche l’Uomo Nero, che poi così terribile non è.

Segue, venerdì 9 luglio alla parrocchia Regina Pacis, in via Lama al quartiere Lama, il nuovo spettacolo de La luna nel letto/Tra il dire e il fare: “Jack e il fagiolo magico”, testo e regia Michelangelo Campanale, con Maria Pascale. Ispirato ad una fiaba della tradizione orale inglese, lo spettacolo racconta la storia di un bambino che pur essendo piccolo riesce a trovare il lieto fine alle sue disavventure, guidato dal suo istinto, dalla sua fiducia nella vita e dalla sua intelligenza. Una storia emblematica che una attrice, anche burattinaia e macchinista come Maria Pascale, restituisce al pubblico dei piccolissimi e dei suoi accompagnatori attraverso il gioco della narrazione e della messa in moto di una macchina scenica di piccole dimensioni, raffinata, intrisa di dettagli, marchingegni, giocattoli, segni, sguardi e visioni pittoriche. Replica sabato 3 agosto alla parrocchia Santa Famiglia (Salinella).

Sul palco, giovedì 15 luglio alla parrocchia Santa Famiglia, in via Lago di Albano al quartiere Salinella, una delle migliori produzioni del teatro ragazzi italiano, “La storia di Hansel e Gretel”, testo Katia Scarimbolo, regia Michelangelo Campanale, con Catia Caramia, Paolo Gubello, Giuseppe Marzio e Maria Pascale, produzione Crest. Un lavoro teatrale di luci e ombre: il giornaliero inganno dell’immagine che nasconde verità opposte e complicate. La casa, il bosco, il sentiero illuminato dai magici sassolini, le piume lucenti del cigno, tutto gira e si trasforma, per poi ritornare con una luce nuova, come il sole ogni mattina. Datato 2009, lo spettacolo ha girato l’intera penisola, senza sosta, con immutato entusiasmo e successo, realizzando in undici anni oltre 500 date. Una continuità rara in un panorama in continuo mutamento. Replica sabato 17 luglio alla parrocchia San Giuseppe (Città Vecchia).

A chiudere, venerdì 30 luglio alla parrocchia Regina Pacis, in via Lama al quartiere Lama, un crescendo pirotecnico di comicità, magia, acrobazia, poesia e follia: “All’inCirco Varietà” della P.I.P.P.U. Piccola Impresa Per Produrre Umorismo. Uno spettacolo d’arte varia a cavallo tra il circo teatro e il cabaret. Il duo italo-argentino Lannutti & Corbo dà vita ad un varietà surreal-popolare gremito di personaggi bizzarri e assurdi: un imbonitore, una soubrette, Saverio l’oggetto del desiderio, un acrobata che vuole vivere in un mondo alla rovescia, un ventriloquo muto, Frank-Stein, il mago della Maiella e la sua assistente, e altri eventuali e vari. Uno spettacolo tout public che fa ridere e sognare con la pancia, la testa e il cuore.

Con sipario alle ore 21, tutti gli eventi sono con ingresso a pagamento (biglietto 3 euro) con prenotazione obbligatoria del posto (misure anti Covid-19) al numero 366.3473430.

Il progetto “in Cortile: il teatro ragazzi” è promosso dal Teatro Pubblico Pugliese e dal Comune di Taranto, in collaborazione con il Crest.

Correlati

Commenta l'articolo: