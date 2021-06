Proseguono i lavori sulle bretelle di accesso e svincolo al ponte Punta Penna. Si tratta di lavori importanti per migliorare la qualità di strade ad alto impatto, di costante percorrenza.

«Non ci siamo fermati nemmeno un giorno con i cantieri relativi al grande piano strade e marciapiedi – fa sapere l’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Viggiano -, intervenendo anche in zone, come via Cagni, che costituiscono il biglietto da visita per tutti gli allievi della Scuola Allievi Carabinieri, senza tralasciare i cantieri più impegnativi come quello di viale Magna Grecia che sarà pronto per la ripresa delle attività dopo il periodo estivo».

