Melucci incontra nuovo dirigente ambito territoriale Ufficio Scolastico Regionale

Primo incontro di presentazione questa mattina tra il Sindaco Rinaldo Melucci e il nuovo dirigente dell’ambito territoriale di Taranto dell’Ufficio Scolastico Regionale Prof. Vito Alfonso, accompagnato dalla Consigliera del Presidente della Regione Anna Cammalleri.

Durante l’incontro sono stati affrontati diversi temi legati al mondo della scuola, con particolare attenzione verso le attività congiunte da mettere in campo per il proseguimento del progetto @ula 3.0 e degli interventi di edilizia scolastica.

Oltre questo, in piena sintonia, si è discusso degli interventi necessari da realizzare in alcuni quartieri della città, come Isola Madre e Tamburi, con la volontà di incidere tramite la “scuola” su attività di carattere sociale.

«Da questo primo incontro sono emerse visioni comuni che possono dar vita a importanti progetti per tutta la città – ha espresso il Sindaco Melucci -, insieme con il nuovo dirigente lavoreremo da subito insieme sul percorso già tracciato dall’amministrazione per la riqualificazione di aree importanti della città».

Correlati

Commenta l'articolo: