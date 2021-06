Marina Militare: ultimo ammaina bandiera di nave Espero

Il giorno 30 giugno 2021, alle ore 20.25 presso la Stazione Navale Mar Grande di Taranto, avrà luogo la cerimonia dell’ultimo ammaina bandiera di nave Espero, con il contestuale sbarco della bandiera di combattimento dell’unità.

La cerimonia sarà presieduta dal comandante in capo della Squadra Navale, ammiraglio di squadra Paolo Treu, accompagnato dal comandante della Seconda Divisione Navale, ammiraglio di squadra Paolo Pezzutti, e si svolgerà nel rispetto delle vigenti norme sul contenimento del COVID-19.

Nave Espero, settima delle otto fregate della classe Maestrale in servizio nella Marina Militare, è stata un’unità missilistica e antisommergibile e nel corso dei suoi trentasei anni di servizio ha svolto un ruolo fondamentale in molte delle principali missioni e operazioni internazionali in cui la Forma Armata è stata impegnata.

L’Espero non è stata solo una nave di elevate e comprovate capacità operative, ma – come tutte le unità della Marina Militare – si è rivelata essere un mezzo militare polivalente e dispiegabile ovunque vi siano state necessità di sostegno alla Nazione ed alla comunità internazionale, anche per esigenze di natura umanitaria e di soccorso.

In occasione dell’evento, si prevede la partecipazione di autorità civili e religiose locali, gli ex Comandanti dell’unità, una rappresentanza di personale militare dei Comandi ed Enti della Marina Militare della sede, le Associazioni Combattentistiche e d’arma, Vessilli, Labari e Gonfaloni locali.

(foto Marina Militare)

Correlati

Commenta l'articolo: