Attuazione Piano rigenerazione post xylella, Pagliaro: “Risposte chiare su risorse spese e progetti di ricerca”

Nota del consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo La Puglia Domani.

“È sotto gli occhi di tutti l’inadeguatezza del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola del territorio salentino colpito dalla xylella fastidiosa, previsto dalla legge 44/2019 per risollevare la vasta area devastata dal batterio killer degli ulivi. I 300 milioni stanziati sono nulla rispetto al danno, quantificato in 1,3 miliardi di euro già nel 2020, senza considerare che nel frattempo la situazione è peggiorata, con contagi nel 50% delle campagne tarantine, oltre a quelle di Lecce e Brindisi.

Basta un dato su tutti per fotografare l’insufficienza delle misure messe in campo: a fronte di domande di espianto degli ulivi disseccati per 216 milioni di euro, l’Assessorato regionale all’Agricoltura ne ha finanziate appena il 19%. La dotazione di 40 milioni per espianti e reimpianti è una goccia nel mare, e servirebbe un’iniezione di risorse ben più massiccia per sostenere la ricostruzione di un patrimonio produttivo e paesaggistico praticamente raso al suolo. Nel Salento gli olivicoltori sono senza reddito da anni, si contano milioni di piante secche, oltre cento frantoi hanno dovuto cessare l’attività e sono stati svenduti a pezzi all’estero, 5mila posti di lavoro sono andati persi nella filiera dell’olio extravergine di oliva.

S’impone dunque un bilancio dell’attuazione del Piano di rigenerazione. A questo puntano l’interrogazione urgente e la richiesta di audizione che ho presentato in Consiglio regionale: quantificare gli interventi attuati e valutarne l’efficacia, ma soprattutto allargare il raggio d’intervento ad una visione più ampia, che guardi oltre il post xylella e punti ad una rigenerazione effettiva dell’intera agricoltura salentina, di un paradiso che sta diventando deserto. È un vero colpo al cuore assistere all’abbandono di un territorio che ha perso la sua coltura identitaria e si sta riducendo in cenere anche a causa dei roghi che da settimane imperversano nelle campagne.

Raccogliamo il grido di disperazione degli agricoltori salentini ma anche l’allarme del mondo scientifico. Sollecitiamo risorse congrue, procedure burocratiche snelle e tempi di erogazione rapidi per ristorare chi è stato atterrato dalla xylella. Anche la ricerca, leva essenziale per dare prospettiva alla rigenerazione agricola, ha bisogno di finanziamenti adeguati per individuare celermente altre cultivar resistenti al batterio, oltre a Favolosa e Leccino, e per studiare il fenomeno nel suo complesso.

Noi non ci rassegniamo all’inerzia e alla passività, non stiamo a guardare la nostra terra che muore mentre la Regione sembra più interessata a bloccare l’avanzata della xylella nel nord della Puglia che a ridare ossigeno ai territori già sfregiati dal batterio. Abbiamo fatto proposte concrete per contribuire all’opera di rigenerazione della nostra agricoltura e dell’economia che ne trae linfa vitale: in questa direzione va la nostra proposta di legge per il riutilizzo a fini artigianali e artistici del legno degli ulivi dissecati, per dare nuova vita ai tronchi monumentali sottraendoli agli inceneritori di regioni vicine che vengono a rastrellarli a costo pressoché zero. Abbiamo chiesto di destinare alla riforestazione delle campagne salentine parte dei risarcimenti promessi da Tap e Snam per il gasdotto che attraversa il nostro territorio e sfocia nella marina di Melendugno.

Il nostro impegno va in due strade: chiedere conto di come siano stati spesi i 300 milioni stanziati dal Governo centrale e i fondi regionali rivenienti dal Programma di Sviluppo Rurale, con una serie di domande precise alle quali ci aspettiamo risposte chiare; sollecitare un progetto complessivo di ricostruzione del territorio salentino colpito dalla xylella, che vada al di là di interventi a pioggia che potrebbero rivelarsi inefficaci senza una visione strategica per il futuro di un territorio in ginocchio”.

