Con le borse di studio Intercultura Taranto si apre al mondo, a Palazzo di Città la premiazione

L’assessore alla Pubblica Istruzione dell’amministrazione Melucci, Deborah Cinquepalmi, lo scorso 24 giugno ha partecipato alla cerimonia di premiazione di 12 studenti tarantini, vincitori del concorso nazionale 2021/22 indetto dall’associazione Intercultura.

«Questo risultato descrive la vocazione dei nostri ragazzi a vivere esperienze fuori dai confini nazionali – le parole dell’assessore – un’apertura al mondo che è ricchezza per questa città, finalmente consapevole della sua dimensione internazionale».

Gli studenti, in partenza per un programma scolastico internazionale, beneficeranno delle borse di studio erogate da Intercultura e da enti pubblici e privati, vivendo un’indimenticabile esperienza all’estero in diverse destinazioni: Sud Africa, Svizzera, Cile, Ungheria, Repubblica Dominicana, Perù, Brasile, Spagna, Regno Unito, Galles, Cina e Danimarca.

Il Comune di Taranto ha concesso il patrocinio all’evento, tenuto nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città.

