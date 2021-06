Nicola Spinelli aderisce a Puglia Popolare

Impegnato da anni nel settore turistico di terra jonica, dopo anni di esperienza sul territorio dai comitati di quartiere ai movimenti politici, scendo in campo in prima persona.

Così Nicola Spinelli. “Sono felice di aderire a Puglia Popolare dove ho ritrovato vecchi amici come Massimiliano Stellato e Francesco D’Errico e ne ho abbracciato tanti nuovi.

Prima di aderire al movimento guidato dal Senatore Massimo Cassano ne ho condiviso la carta dei principi e dei valori nella quale mi riconosco.

Ai dirigenti cittadini e provinciali di Puglia Popolare – conclude Nicola Spinelli – ho offerto la mia disponibilità per ampliare ulteriormente la “casa dei moderati”.

Al lavoro, dunque.”

Correlati

Commenta l'articolo: