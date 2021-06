Importante operazione congiunta effettuata in via Duca di Genova da Polizia Locale e di Stato

Un esercizio di vicinato di alimentari e non, gestito da cittadini stranieri, è stato chiuso per ragioni di ordine pubblico e in seguito a ordinanza sindacale, dopo due provvedimenti già emessi dalla Questura di Taranto.

«Riportare sicurezza e legalità sul nostro territorio: questo è un obiettivo dell’amministrazione Melucci – il commento dell’assessore alla Polizia Locale Gianni Cataldino – e il lavoro costante della Polizia Locale, associato a importanti operazioni congiunte come questa, muovono con fermezza in questa direzione. Abbiamo a cuore la vivibilità delle nostre strade e nel rispetto delle competenze di ogni forza dell’ordine la Polizia Locale rende il proprio contributo nel riportare serenità laddove i cittadini lamentano situazioni di allarme sociale. Operazioni come questa restituiscono fiducia nelle istituzioni e contribuiscono a creare un clima di collaborazione importante al fine di raggiungere risultati concreti».

Correlati

Commenta l'articolo: