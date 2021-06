Il sindaco alle celebrazioni del 25° anniversario dell’ordinazione episcopale dell’Arcivescovo

Il Sindaco Rinaldo Melucci ha partecipato venerdì sera, nella basilica cattedrale di San Cataldo, all’inizio delle celebrazioni del 25° anniversario dell’ordinazione episcopale dell’Arcivescovo metropolita S.E.R. Mons. Filippo Santoro, che per l’occasione, con la moderazione del parroco Mons. Emanuele Ferro, ha presentato in una piacevolissima conversazione con il noto giornalista Fabio Zavattaro il libro “Consumare la suola delle scarpe”, il racconto del ministero e del magistero del nostro amato pastore lungo gli anni trascorsi in Brasile e a Taranto.

«A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità faccio i migliori auguri al nostro Arcivescovo – il commento sentito del primo cittadino ionico -, lo ringrazio per gli insegnamenti e gli esempi che ogni giorno ci riserva, stargli vicino è un privilegio, la storia della sua vita è la storia dei nostri sforzi per uscire dalla periferia nella quale un modello di sviluppo sbagliato ci ha relegati. Ma non è ancora il momento dei consuntivi, c’è ancora tanta strada da compiere per Taranto e suole da consumare insieme a lui, a cominciare dal nostro impegno a sostegno dell’organizzazione della 49^ settimana sociale dei cattolici italiani del prossimo mese di ottobre».

Correlati

Commenta l'articolo: