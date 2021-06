Europe Direct Taranto apre le porte alla città

Cosa può fare l’Europa per Taranto? Sostenere progetti, visioni, opportunità. «Europe Direct», centro di informazione e coinvolgimento locale sulle tematiche di attualità per l’Unione europea, formazione, pubblicazioni e opportunità di networking, è operativo nella Biblioteca Acclavio: ogni mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e nel pomeriggio di mercoledì anche dalle 14.30 alle 17.00, lo staff di Programma Sviluppo e ITS Logistica incontrerà i tarantini interessati ad approfondire occasioni e temi legati all’Unione Europea. Il Green Deal, il funzionamento dei fondi europei, le nuove campagne o anche semplicemente ruoli e funzioni dei vari organi che compongono l’unione dei vari Stati nel vecchio continente.

Europe Direct Taranto ha infatti lo scopo di promuovere attivamente e in modo continuativo la partecipazione dei cittadini alle iniziative comunitarie per rafforzarne il senso di appartenenza. Attraverso l’organizzazione di attività di informazione e coinvolgimento, i centri Europe Direct permettono ai cittadini di compiere scelte consapevoli sul futuro dell’UE partecipando a pieno titolo al processo democratico europeo. «Siamo pronti ad ascoltare il territorio, dialogare con i cittadini e le imprese, e facilitare l’accesso alle informazioni su bandi, iniziative e progetti europei nei confronti della comunità tarantina che in questo momento particolare sente forte il desiderio di cambiamento e di partecipazione – ha spiegato Annachiara Stefanucci, responsabile di EDT – e che può trovare nell’Europa numerose occasioni per contribuire al cambiamento della città e alla scrittura di un nuovo futuro per la comunità ionica. Con l’apertura dello sportello fisico nella Biblioteca Pietro Acclavio, inoltre, il progetto Europe Direct si inserisce nella ricca offerta di servizi di questo importante spazio di cultura e socializzazione».

L’apertura al pubblico, inoltre, è un’occasione importante anche per favorire la scoperta del Centro al corpo insegnati della città e della provincia e progettare insieme percorsi o singole attività da vivere all’interno delle scuole di ogni ordine e grado per seminare in maniera efficace il senso di appartenenza nei più giovani e illustrare i vantaggi e le possibilità che possono nascere dalla dimensione sovranazionale.

