Bellezze al Museo. Al MArTA il tour di Estetista Cinica

Farà tappa a Taranto i prossimi 3 e 4 luglio il truck della bellezza dell’Estetista Cinica al secolo Cristina Fogazzi, nota al mondo dei social per l’abbinamento beauty e cultura.

I dettagli si stanno definendo in queste ore, ma Cristina Fogazzi, opinion maker tra le più seguite nel mondo del web con il nome appunto di “estetista cinica” sarà certamente a Taranto nel primo week end di luglio, in Piazza Garibaldi, proprio di fronte al Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MArTA, a dispensare consigli di bellezza ma anche ad invitare le sue “fagiane” a visitare uno dei musei archeologici più importanti del mondo.

La formula la definisce lei stessa proprio in un suo post su Instagram.

“Giriamo le piazze come moderni ambulanti – scrive – da voi passava il furgone dell’arrotino? Ecco io volevo una versione: Donne è arrivata l’estetista cinica: cellulite, brufoli, pori dilatati”.

Insomma piazzisti in versione moderna e social che hanno deciso di investire nella loro idea di ripartenza e bellezza, abbinando all’impresa la promozione del territorio e della cultura.

Bellezze al Museo, questo il titolo del tour che è partito nei giorni scorsi da Ancona e farà tappa a Taranto ed a Matera.

Dalle 10.00 alle 18.00 del 3 e 4 luglio, si potrà ricevere una consulenza per prendersi cura del proprio corpo e ricevere in omaggio un biglietto per l’ingresso gratuito al Museo.

Parliamo alle donne di un museo che racconta tanto le donne – dice la direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Taranto, Eva Degl’Innocenti – e lo facciamo nello stile di Opaka Sabaleida, di cui conserviamo ancora il meraviglioso corredo in oro. Perché la bellezza è coinvolgente, così come il buon gusto, la cura del corpo e dello spirito, e la bellezza ha un effetto moltiplicatore che può trasformarsi in promozione ma anche in occasioni di sviluppo territoriale.

Il beauty truck rosa nella Summer Edition 2020 aveva portato Cristina e il suo team di esperti della bellezza nei borghi e nelle città più belli d’Italia, da Milano a Brescia, alla Toscana, passando per i borghi dell’Emilia-Romagna, sino a Roma.

Dopo un anno difficile, abbiamo tutti bisogno di arte e bellezza – termina la direttrice Eva Degl’Innocenti – E Taranto e il suo Museo Archeologico Nazionale ne hanno tanta da far conoscere al mondo.

Correlati

Commenta l'articolo: