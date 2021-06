Avviata la vaccinazione anti-covid dei pazienti fragili pediatrici al San Pio di Castellaneta

È partita ufficialmente al San Pio di Castellaneta la campagna vaccinale contro il Covid dei pazienti fragili in età pediatrica e adolescenziale, di età compresa tra i 12 e i 15 anni. Il team della medicina pediatrica del presidio di Castellaneta ha realizzato, appositamente per l’occasione, un questionario conoscitivo interattivo che i piccoli pazienti possono compilare durante il periodo di osservazione successivo alla vaccinazione, supportati da un familiare laddove necessario. Il questionario è raggiungibile tramite QR-code stampato sul volantino realizzato e distribuito per l’iniziativa.

La brochure riporta anche le risposte più frequenti ai dubbi sul vaccino anti-covid, gli effetti e i benefici in età pediatrica, in linea con le linee guida della Società Italiana di Pediatria (SIP). Il questionario è stato realizzato sulla base dei dati della letteratura, grazie alla partnership tra la struttura di pediatria e la psicologa Anna Maria Cassano dell’ambulatorio di Psicologia Clinica ospedaliera.

“Ci siamo chiesti, perché un questionario? – dichiara la dr.ssa Iolanda Chinellato, responsabile della SSD Pediatria del San Pio – L’obiettivo del questionario, oltre che coinvolgere attivamente i giovani vaccinati, è quello di raccogliere dati sulla nostra popolazione target. Le ricadute della pandemia e dell’infodemia sugli adulti sono certamente complesse. Esse però lo sono ancora di più se si riflette sulla portata che la macro-situazione ha sui bambini e sugli adolescenti.

Le condizioni di fragilità e di grande vulnerabilità rischiano di essere amplificate a breve e medio termine. La possibilità di vaccinare pazienti in età evolutiva rappresenta uno scenario nuovo e si pone come fattore protettivo necessario a ridurre le ripercussioni negative che l’onda lunga del covid rischia di slatentizzare”. Per le modalità operative sul reclutamento e le prenotazioni, la procedura attivata prevede che siano i pediatri di libera scelta, o i medici di medicina generale, ad individuare tra i propri assistiti i pazienti di età 12-15 anni con fragilità e con patologia, segnalandoli e affidandoli alla pediatria del San Pio per la vaccinazione, attraverso contatti dedicati (email: sanpiopediatria@gmail.com – contatto Whatsapp 331264578 – tel. 099 8496681).

