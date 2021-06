Aggiornamento campagna vaccinale Covid

Prosegue la campagna vaccinale in Asl Taranto: nella provincia jonica, dall’inizio della campagna vaccinale sono state somministrate, in totale, oltre 480mila dosi di vaccino.

Gli hub vaccinali di Taranto e provincia continuano regolarmente le attività della campagna vaccinale, come da prenotazioni dei cittadini e cronoprogramma. Stamattina sono state somministrate circa 1.800 dosi di vaccino, così distribuite: 439 dosi al PalaRicciardi di Taranto, 438 dosi a Grottaglie, 434 dosi a Manduria, 486 dosi a Massafra.

Per l’impegno profuso nella lotta al Covid e, in particolare, nell’organizzazione della campagna vaccinale a Taranto e provincia, nei giorni scorsi il Lions Club Taranto Host ha assegnato il premio “Dies Virtutis” al Dott. Michele Conversano, Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL Taranto, al Dott. Roberto Rizzi, Coordinatore dei tecnici della prevenzione e coordinatore della campagna vaccinale Covid-19, e al Dott. Giovanni Battista Buccoliero, Direttore del Reparto Malattie Infettive all’ospedale “Moscati” di Taranto. Il riconoscimento viene assegnato ogni anno a personalità che si sono distinte per l’impegno sociale, professionale ed etico, e che per tale ragione meritano di essere segnalate all’attenzione della città.

